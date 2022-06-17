Як захистити дитину від нітратів? Найбільше нітрати небезпечні для малюків від народження до 3-х років, тому батькам варто бути уважнішими з прикормом.
Нітрати можна видалити, якщо ретельно мити і замочувати овочі та фрукти, а також очищати шкірку з них.
Нітрати – це природні хімічні речовини, що містяться в рослинах і ґрунтах. Вони можуть спричинити у немовлят розвиток дуже рідкісної та небезпечної форми анемії. Кількість нітратів в овочах залежать від типу овочів, віку рослини та факторів навколишнього середовища: сонячного світла, вологості та складу ґрунту та добрива.
Як давати малюкам овочі та фрукти, щоб захистити дітей від нітратів – розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає NNS.
Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для підгодовування. По-перше, у жодному разі не використовуйте для приготування прикорму сиру воду з колодязя чи крана.
Також, даючи дітям фрукти та овочі, обов’язково:
- Вибирайте тільки цілі свіжі плоди, не обрізайте луснуті або які підгнили.
- Ретельно мийте овочі та фрукти, навіть якщо будете їх термічно обробляти.
- Готуйте овочі та фрукти одразу перед тим, як годувати дитину.
- Для малюків у віці до року овочі варять без перцю та солі.
- Подрібнювати плоди слід у блендері або на тертці до стану пюре.
- Блендер або тертку, на яких подрібнюєте овочі та фрукти для малюка, облийте окропом.
- Фрукти можна давати свіжими або запекти в духовці.
- Будь-які плоди – фрукти, овочі для дитини потрібно очистити та подрібнити.
Якщо овочеве пюре вийшло занадто густим, можна його розбавити бульйоном, в якому варилися овочі. У тому випадку, коли у вас немає блендера, плоди важливо дуже ретельно перетерти, щоб вийшло однорідне пюре в концентрації “як сметана”.
Нітрати у воді: чим загрожують і як захиститися від негативного впливу