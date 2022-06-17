Як захистити дитину від нітратів? Найбільше нітрати небезпечні для малюків від народження до 3-х років, тому батькам варто бути уважнішими з прикормом.

Нітрати можна видалити, якщо ретельно мити і замочувати овочі та фрукти, а також очищати шкірку з них.

Нітрати – це природні хімічні речовини, що містяться в рослинах і ґрунтах. Вони можуть спричинити у немовлят розвиток дуже рідкісної та небезпечної форми анемії. Кількість нітратів в овочах залежать від типу овочів, віку рослини та факторів навколишнього середовища: сонячного світла, вологості та складу ґрунту та добрива.

Як давати малюкам овочі та фрукти, щоб захистити дітей від нітратів – розповіли у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає NNS.

Особливо ретельно потрібно мити овочі та фрукти для тих малюків, чиї батьки самостійно готують страви для підгодовування. По-перше, у жодному разі не використовуйте для приготування прикорму сиру воду з колодязя чи крана.

Також, даючи дітям фрукти та овочі, обов’язково:

Вибирайте тільки цілі свіжі плоди, не обрізайте луснуті або які підгнили.

Ретельно мийте овочі та фрукти, навіть якщо будете їх термічно обробляти.

Готуйте овочі та фрукти одразу перед тим, як годувати дитину.

Для малюків у віці до року овочі варять без перцю та солі.

Подрібнювати плоди слід у блендері або на тертці до стану пюре.

Блендер або тертку, на яких подрібнюєте овочі та фрукти для малюка, облийте окропом.

Фрукти можна давати свіжими або запекти в духовці.

Будь-які плоди – фрукти, овочі для дитини потрібно очистити та подрібнити.

Якщо овочеве пюре вийшло занадто густим, можна його розбавити бульйоном, в якому варилися овочі. У тому випадку, коли у вас немає блендера, плоди важливо дуже ретельно перетерти, щоб вийшло однорідне пюре в концентрації “як сметана”.

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