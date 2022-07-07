Як зробити так, щоб пральна машинка не “стрибала” під час роботи: дієві поради

Для того, щоб пральна машинка служила нам довше, необхідно правильно її доглядати, а перед тим правильно встановити, щоб машинка не “скакала” під час прання.

Як це зробити, розповість NNS.

Що робити, щоб пральна машинка не “скакала” під час роботи

Не варто класти в барабан велику кількість білизни для прання.

Якщо машинка розрахована на 7 кг білизни, це означає, що у ній може бути 7 кг мокрої білизни. Таким чином, до неї варто відправляти не більше 5 кг сухої білизни.

Найпростіше закладати в барабан стільки речей, щоб 1/3 його була вільною. Адже саме перевантаження найчастіше змушує машинку скакати.

Якщо машинка скаче не сильно, при цьому все ж таки ковзає, варто придбати спеціальні гумові підніжки або килимок. Вони дозволять розв’язати проблему.

Варто звернути увагу на рівень, на якому виставлені ніжки техніки. Якщо похитати машинку, можна відчути, як міцно вона стоїть на ногах. Якщо її трясе, то варто відкинути її трохи назад і підкрутити ніжки. Також можна скористатися будівельним рівнем, який покаже, наскільки рівно стоїть ваша пральна машинка.

Причиною сильних вібрацій машини можуть бути недемонтовані транспортувальні болти. Вони нерухомо фіксують бак пральної машини всередині корпусу, щоб не пошкодити його під час транспортування. Перед початком роботи болти та інші фіксуючі елементи необхідно видалити. Експлуатувати машину з ними категорично заборонено.

Також треба забезпечити проміжок між стіною і машиною не менше 5 см.

У разі серйозних технічних поломок краще викликати майстра по ремонту.

Джерело: Телеграф, tribuna