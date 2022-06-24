Як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали

Як можна розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення?

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші, передає NNS.

Будь-який пристрій може бути уражений шкідливим програмним забезпеченням. Проте, дійсно, не завжди це може бути очевидним для користувача. Що має насторожити? Будь-яка нетипова поведінка гаджета. Без уваги не потрібно залишати, зокрема, такі “симптоми”:

Батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї).

Значне уповільнення роботи гаджету.

Часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення.

Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті.

Поява спливних вікон, реклами.

Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали.

Самовільна зміна гаджетом налаштувань.

Передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються.

Самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну.

Отримання незрозумілих системних повідомлень.

Самовільна робота курсору чи клавіатури.

Що робити, щоб мінімізувати ризик зараження гаджету

Користуйтеся надійними програмами-антивірусами, регулярно перевіряйте пристрій на наявність загроз. Перелік відомих антивірусів, які викликають довіру в експертів, можна переглянути тут https://t.me/dsszzi_official/3712

Своєчасно встановлюйте оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи. Рекомендації щодо оновлень регулярно публікує Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку https://www.facebook.com/UACERT

Завантажуйте на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряйте їх перелік і дозволені доступи до даних. Видаляйте підозрілі додатки та програми, а також ті, яких ви не встановлювали особисто.

Не використовуйте “зламаних” версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу.

Відмовтесь від російських програм і сервісів.

Не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо.

Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.

Чи безпечно надавати доступ мобільним додаткам до даних у телефоні