Як приготувати полуничне пюре? Якщо вам вдалося зібрати великий урожай полуниці, то її неодмінно потрібно зберегти на зиму так, щоб не розгубити вітаміни та корисні речовини.

Як зробити полуничне пюре та заморозити його?

Для приготування полуничного пюре, яке заморожуватиметься, найкраще взяти цілі ягоди – стиглі та непошкоджені. Беремо великий таз або будь-яку іншу ємність, набираємо туди холодну воду та висипаємо ягоди. Залишаємо приблизно на 10 хвилин, періодично перемішуємо, щоб пісок та бруд осіли на дно. Видаляємо з ягід плодоніжки і складаємо в чисту ємність. За допомогою занурювального блендера подрібнюємо їх до консистенції пюре. Готове пюре розливаємо у спеціальні харчові контейнери для заморозки або в пакети-слайдери із застібкою. Також можна написати на кожній ємності дату заморозки. Відправляємо полуничне пюре у лотках чи пакетах у морозилку. Взимку з такого пюре можна робити смузі, десерти або додавати в коктейлі.

Як зробити полуничне пюре, щоб зберігати його у банках?

Беремо всього два інгредієнти: полуницю та цукор (співвідношення 1:1). Полуницю попередньо промиваємо, очищаємо від плодоніжок. Викладаємо у великий таз або каструлю, засипаємо цукром та залишаємо на 3-4 години, щоб полуниця пустила сік. Потім подрібнюємо полуницю блендером або за допомогою м’ясорубки – до стану пюре. Перекладаємо в каструлю та ставимо на плиту, прогріваємо до повного розчинення цукру. Якщо ви плануєте використовувати заготовку протягом найближчих місяців, його можна не кип’ятити. Якщо ж хочете зберігати її до зими – чекаємо, доки полуничне пюре прокипить декілька хвилин. Банки та кришки необхідно простерилізувати. Банки стерилізуємо будь-яким способом: на водяній бані, в духовці або мікрохвильовій печі. Для того, щоб зробити таку заготовку, підійдуть невеликі банки (до 0,5 л), які зручно стерилізувати у мікрохвильовій печі. Промиваємо їх із харчовою содою або миючим засобом, наливаємо у кожну приблизно 100 мл холодної води і ставимо їх на найбільшу потужність на 5-10 хвилин. Кришки кидаємо в киплячу воду на 5-10 хвилин. Розливаємо гаряче полуничне пюре у стерильні банки та закручуємо кришками. Перевертаємо догори дном, накриваємо теплою ковдрою. Чекаємо близько доби, доки воно охолоне. Потім перевертаємо та зберігаємо при кімнатній температурі.

Термін зберігання пюре

Пюре із полуниці, яке передбачається зберігати у банках, слід тримати у прохолодному місці. Термін придатності – від трьох місяців до півроку.

Заморожені брикети можуть зберігатися у морозилці до наступного врожаю полуниці. Оптимальна температура зберігання -16…-18ºС.

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