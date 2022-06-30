В Україні діють три державні стандарти на морозиво (ДСТУ). На що насамперед слід звертати увагу споживачеві, обираючи заморожений десерт?

Про це Суспільному розповів начальник відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Сергій Гончаров, передає NNS.

За словами Сергія Гончарова, обираючи морозиво, слід звертати увагу на ДСТУ, за яким виготовлений цей продукт.

“Нині в Україні діють три національні стандарти на морозиво: ДСТУ 4733:2007 «Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4734:2007 «Морозиво плодово-ягідне, ароматичне; шербет, лід. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4735:2007 «Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови»”, повідомив пан Сергій.

ДСТУ 4733:2007 “Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови”

Сергій Гончаров розповів, що морозиво, вироблене за ДСТУ 4733:2007, дає можливість виробникам виготовляти морозиво тільки на молочній основі.

“Залежно від відсотка жиру розрізняються: молочне – з масовою часткою молочного жиру (тобто жиру тваринного походження) від 0,5% до 7,5% включно;

вершкове – з масовою часткою молочного жиру від 8% до 11,5% включно;

пломбір – з масовою часткою молочного жиру від 12% до 20 % включно”, пояснив начальник.

Як повідомив Сергій Гончаров, морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір) повинно вироблятися винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження.

“Таке морозиво дуже смачне, поживне та корисне, рекомендоване до вживання категорії споживачів, що мають проблеми з функціонуванням шлунково-кишкового тракту, схильні до алергічних проявів, а також дітям”, розповів він.

ДСТУ 4734:2007 “Морозиво плодово-ягідне, ароматичне; шербет, лід. Загальні технічні умови”

Морозиво за ДСТУ 4734:2007 виготовляється на основі плодово-ягідної або овочевої сировини.

“До такої сировини додаються цукровий сироп, натуральні барвники, ароматизатори та інші необхідні для виробництва інгредієнти”, повідомив Сергій Гончаров.

ДСТУ 4735:2007 “Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови”

За ДСТУ 4735:2007виробники виготовляють морозиво з комбінованим складом сировини і випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири), розповів представник служби.

“Це збитий та заморожений харчовий продукт, що містить молочні продукти та компоненти немолочного походження, рослинні, тваринні жири або їхні суміші в довільних співвідношеннях, згідно з рецептурою, з додаванням необхідних для його виробництва інгредієнтів”, пояснив Сергій Гончаров.

За його словами, всі названі види морозива можуть виробляти з додаванням свіжих або сушених плодів та ягід, соків, сиропів, варення, джемів, повидла, горіхів, шоколаду, інших натуральних смакових наповнювачів та харчових добавок, ароматизаторів.

Водночас морозиво не повинно містити консервантів, синтетичних барвників, шкідливих та недозволених Е-добавок.

“Обираючи морозиво, дивіться на ДСТУ, за яким виготовлений цей продукт. Якщо ви бачите, що на пакуванні ДСТУ 4733:2007, то в такому морозиві не повинно бути рослинних жирів. Якщо ж на пачці фігурує напис ДСТУ 4735:2007, то в такий продукт виробники на законних підставах можуть класти довільну кількість рослинних жирів”, розповів пан Сергій.

Е-добавки, які допустимі в морозиві

“Серед тих, що часто знаходяться на пачках із морозивом, безпечні для нашого здоров’я такі стабілізатори і загусники: Е410 (камедь ріжкового дерева), Е415 (ксантова камедь), Е471 (моно- і діглеціриди жирних кислот)”, розповів Сергій Гончаров.

Е-добавки, які недопустимі в морозиві

“Шкідливі Е407 (карагенан) і Е466 (карбоксиметилцелюлоза). Вони можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту. А також Е476 – соєвий лецитин. Його надлишок може спровокувати алергію”, пояснив представник Держпродспоживслужби в області.

Щоб придбане морозиво не стало причиною інтоксикації та не призвело до інших проблем, Сергій Гончаров пропонує дотримуватися рекомендацій:

Звертайте увагу на те, як продукт зберігається у вітрині магазину (оптимальна температура зберігання для морозива не вища від -16˚С). Дивіться, щоб морозиво не було м’яким та деформованим. Деформована продукція свідчить про те, що морозиво неодноразово заморожували й розморожували. До того ж у ньому швидко розмножуються мікроби, здатні викликати отруєння.

Про порушення технології виробництва свідчить і нерівномірний колір морозива. Шоколадна глазур повинна бути без нальоту, тріщин, не повинна відпадати шматками, прилипати до зубів. Зверніть увагу: якщо на поверхні шоколадного покриття є крапельки води, це ознака неправильного зберігання.

Визначити якість морозива можна і за тим, як воно тане. Дуже швидко перетворюється на рідину продукт із великим вмістом води.

Нерівномірна консистенція морозива, при якій відчутні кристали льоду, а також маслянистий смак виникають при порушенні режиму виробництва. Занадто щільна консистенція характерна для недостатньо збитого морозива, а “пісок на зубах” (кристали лактози) свідчить про недотримання режиму заморожування і зберігання продукції.

Дефекти смаку і запаху виникають при використанні для морозива неякісного молока, вершків і масла.

Звертайте увагу на склад морозива. У ньому повинна бути зазначена загальна кількість молочного жиру у відсотках та повний перелік інгредієнтів у порядку переваги складників. У складі морозива пломбір, вершкового та молочного не повинні міститися рослинні жири, консерванти та синтетичні барвники, а відрізняється таке морозиво між собою масовою часткою молочного жиру.

Якщо бажаєте поласувати морозивом “пломбір”, “вершковим” або “молочним”, у маркуванні має бути зазначено саме ДСТУ 4733:2007.

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