Як підтримати дітей під час війни: поради психолога

Війна – дуже травматична подія для кожної людини. Як підтримати дітей, які переживають різноманітні емоції нарівні з дорослими, що потрібно знати.

Про реакцію дітей на події та про те, як на цю реакцію реагувати батькам розповіла психологиня Марина Іванова, з посиланням на ТСН передає NNS.

Що може відбуватися з дітьми під час війни

Діти можуть частіше плакати, реагувати нападами гніву на незначні події.

Збільшується сепараційна тривога – не хочуть іти до садочка, не хочуть залишатись самі в кімнаті, спати самі.

Регресії в звичках – просять поводитися з ними, як з маленькими.

Грають в ігри, що пов’язані з навколишніми подіями.

Як підтримати дітей – реакція батьків

Не змушуйте дитину залишатись самою.

Підтримайте її регрес – поводьтеся з дитиною, як з немовлям, так вона матиме можливість побачити свою травму і психіка знайде з неї вихід.

Дозволяйте дитині прояв емоцій та агресії без покарань.

Надавайте дитині правдиву інформацію простими словами згідно її віку, але не треба жодних подробиць, що лякають, переконайтеся, що дитина не відчуває провини за те, що зараз коїться.

Скажіть дитині, що ви робите все можливе для її та вашої безпеки, тому їй нічого хвилюватися.

Заохочуйте ігри в “події, що травмують” так діти проживають емоції, через ігри, сміх, активність, надайте за можливості інвентар для ігор – пожежну машину, набір лікаря, літачок, тощо.

Намагайтеся мати розклад дня.

Забезпечте допомогу собі!

Коли потрібна професійна допомога

Сепараційна тривога та стан підвищеної пильності і страху триває понад місяць.

У дитини зник апетит.

Дитина не реагує ні на що.

У дитини з’явилася жорстокість.

Дитина себе травмує.

Бережіть себе та своїх близьких! І не соромтеся звертатися за психологічною допомогою, якщо відчуваєте в цьому потребу та маєте таку змогу.

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