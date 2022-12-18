Від чого може вибухнути газовий балон – правила користування

Газовий балон або туристичний пальник дозволяють готувати без світла навіть у тих будинках, де встановлені електроплити.

Водночас почастішали й нещасні випадки, пов’язані з неправильним використанням газу.

НСН розповідає про умови зберігання та експлуатації газових балонів.

У якому разі може вибухнути газовий балон

Якщо балон має вентиль, і він закритий недостатньо добре, газ починає виходити і заповнювати приміщення. Будь-яка іскра в такому разі може призвести до вибуху та пожежі у приміщенні.

Якщо занести газовий балон з вулиці, де він тривалий час знаходився за низької температури, різка зміна температури спричинить розширення газу та підвищить ризик витоку. Тому в жодному разі не можна ставити газовий балон поруч із джерелом тепла й одразу підключати його до плити.

Необхідно переконатися в тому, що балон не має витоків. У цьому допоможе водно-мильний розчин. Рідину наносять на головку газового балона: якщо з’являються мильні бульбашки, то є витік.

Перезаправлення одноразових балонів або неправильне заправлення багаторазових може стати причиною трагедії. Обов’язково, щоб заправлення здійснювалось не більше ніж на 80% обсягу балона. 20% – , що залишилися, це буфер для переходу рідкої фази в газоподібну під час підвищення температури.

Під час перевезення балонів слід виключити можливість ударів та пошкоджень, а також забезпечити вентиляцію. Порушення цих правил також може призвести до вибуху.

Як безпечно користуватися газовим пальником або плитою на балонах

Якщо використовується плита і великий балон з вентилем, після кожного використання вентиль потрібно перекривати. А невеликі балони з газом потрібно виймати із туристичних пальників та плиток після закінчення готування. Обов’язково провітрюйте приміщення під час приготування їжі.

Потік газу до плити може бути порушений, якщо їжа, що пригоріла, або жир забивають пальник. Це може призвести до проблем із розподілом тепла та безпекою. Бруд може спричинити пожежу, якщо плиту не очистити перед приготуванням.

Неприпустимо експлуатувати несправні газові прилади, не можна залишати відкритими крани при погашених пальниках. Не слід залишати газові прилади без нагляду. Допускати до них дітей також не можна.

Також не можна висушувати речі над газом. Це може призвести як до пожежі, так і до витоку палива.

Де не можна ставити газовий балон та скільки його можна зберігати

Зберігати запасні газові балони великого об’єму необхідно на вулиці, у спеціально призначених шафах з отворами для вентиляції. Їх наявність перешкоджає створенню вибухонебезпечної концентрації пропан-бутанової суміші навіть за наявності витоку газу.

Якщо зберігати великі балони у приміщенні, поруч із газовими плитами, вони можуть перегріватися та вибухати. Крім того, якщо в шлангах або арматурі є витік, то в приміщенні з часом утворюється вибухонебезпечна суміш пропану з киснем.

Для тороїдальних газових балонів термін зберігання становить 10 років, для циліндричних – 15-20 років. Після закінчення цього терміну балон необхідно замінити на новий. Раз на 5 років балон вимагає проходження обов’язкових випробувань.

Правила зберігання для одноразових туристичних балончиків не такі суворі. Однак і їх забороняється ставити в місцях, де є джерела тепла або пряме сонячне проміння. Місце, де стоять балончики, має добре провітрюватися.

Термін зберігання вказаний безпосередньо на виробі. Дозаправляння таких балонів забороняється! Використовувати балончик потрібно до кінця, щоб у ньому не залишалося багато газу.

Джерело: “Обозреватель”

Як обрати газовий балон – поради експерта