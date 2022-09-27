Як посилити сигнал Wi-Fi роутера – дієві поради

Досить часто доводиться чути скарги на сигнал WI-FI роутера – достатньо відійти від нього, як Інтернет вже починає різко слабшати. У чому можуть бути проблеми та як покращити сигнал WI-FI.

Про це розповідає NNS з посиланням на ЛанетХелп.

Які можуть бути причини слабкого сигналу Wi-Fi роутера

Серед головних причин слабкого сигналу:

Неправильне розташування маршрутизатора. Коли ви розміщуєте роутер поблизу до вхідних дверей або зовсім намагаєтеся заховати його в шафу, ви ризикуєте втратити сигнал.

Матеріал стін. Наявність бетонних стін в будинку може створити серйозну проблему для проходження сигналу.

Неправильні налаштування маршрутизатора.

Особливості роботи приймача. Якість передачі сигналу у різних пристроїв може відрізнятися, тому іноді посилення сигналу WI-FI без додаткових пристроїв неможливо.

Способи посилення сигналу Інтернету

Розглянемо способи посилення Wi-Fi сигналу без необхідності покупки додаткового устаткування.

Змініть розташування роутера.

Найоптимальніший варіант — посередині кімнати. Якщо такої можливості немає, постарайтеся поставити роутер якомога ближче до центру. Про розміщення біля стіни краще забути, адже в такому випадку частина випромінювання буде виходити назовні, а деякі кути квартири і зовсім можуть залишитися без покриття.

Виставте правильно антени.

Щоб поліпшити сигнал роутера, розташуйте антени під прямим кутом таким чином, щоб вони знаходилися перпендикулярно підлозі. У такому випадку радіохвилі будуть проходити паралельно підлозі та охоплювати весь простір.

Мінімізуйте втручання.

Електрокабелі, бетонні стіни та НВЧ-печі можуть створювати перешкоди для проходження сигналу.Также враховуйте, що конструкції з металу та дзеркала взагалі не пропускають радіосигнал.

Посилення сигналу Інтернету за допомогою налаштування маршрутизатора

Якщо вищевказані способи не спрацювали, варто зайнятися налаштуванням самого маршрутизатора.

Щоб підсилити сигнал роутера, спробуйте:

Змінити канал.

Якщо в радіусі дії вашої точки є ще маршрутизатори, цілком ймовірно, що вони перевантажують канал та зменшують радіус дії мережі. У такому разі необхідно зайти в налаштування роутера та змінити канал. Зазвичай проставляють канал Auto, але можна спробувати поставити інший канал. Перш ніж зупинитися на певному каналі, протестуйте рівень сигналу на всіх каналах, щоб підключити найменш завантажений.

Налаштування режиму роботи 802.11N.

Врахуйте, що цей спосіб спрацює тільки на моделях з двома та більшою кількістю антен. Пристрій за замовчуванням працює в режимі b/g/n, але якщо переключити його на 802.11N, ви зможете не тільки поліпшити сигнал, але і збільшити зону покриття. Для того, щоб посилити сигнал роутера таким способом, заходите в налаштування, натискаєте на пункт Mode та у вікні, що відкрилось, вибираєте пункт N only.

Налаштування потужності.

Зазвичай під час установки завжди виставляють максимальний рівень потужності. Але не зайвим буде це перевірити. Відкриваєте вкладку «Бездротова мережа», шукаєте пункт «Професійно» та рядок «Управління потужністю передачі Tx Power». Праворуч від неї буде шкала, що відображає потужність. Якщо вона не стоїть на максимальному рівні, прокрутіть її до позначки 100%. Але якщо у вас роутер TP-Link, для початку вам буде потрібно відкрити вкладку «Бездротовий режим», знайти меню «Інші параметри» та вибрати пункт Transmit Power. Якщо навпроти неї стоїть позначка High, значить потужність максимальна.

Змініть діапазон.

Більшість пристроїв працює в діапазоні 2.4 GHz. Якщо перейти на частоту 5 GHz, цілком ймовірно, що швидкість збільшиться, адже в цьому діапазоні менше пристроїв. Але поміняти діапазон можливо тільки на новіших моделях роутерів.

Оновлення ПО.

Як і будь-яка інша техніка, маршрутизатор вимагає постійного оновлення. Постійне оновлення програмного забезпечення дозволить оптимізувати роботу пристрою та посилити сигнал антени роутера.

Додаткові пристрої для посилення сигналу Wi-Fi роутера

Перш ніж переходити до покупки додаткових пристроїв, спробуйте поміняти антени. Зверніть увагу, що сама по собі антена не здатна збільшити потужність потоку, але з її допомогою можна збільшити його коефіцієнт. Тоді зміниться діаграма спрямованості сигналу та він буде поширюватися далі. Якщо це не спрацює, придивіться до: репітерів, розширювачів та підсилювачів.

Для розширення зони покриття використовують спеціальне обладнання — Wi-Fi ретранслятори або репітери. Принцип роботи полягає в тому, що ретранслятор підключається до основної точки доступу та просто ретранслює сигнал. Серед головних переваг ретранслятора: доступна вартість, легке налаштування, можливість розширення зони покриття. Щоб підсилити сигнал Wi-Fi в невеликих квартирах або одноповерхових будинках, підійде компактний ретранслятор з вбудованою антеною. Для двоповерхових будинків, офісів та інших приміщень краще вибирати більш потужні репітери з високою потужністю та зовнішніми антенами.

Розширювачі, як і репітери, збільшують мережу, але на цьому їхня схожість закінчується. Адже розширювач може як і розширити діапазон наявного безпровідного сигналу, так і підключитись за допомогою кабелю та роздавати мережу з таким же SSID (Network1) або іншим.

Спеціальний підсилювач сигналу підключається до антенного виходу Wi-Fi роутера або точки доступу. Він не є самостійним пристроєм, а лише підсилює сигнал від Wi-Fi роутера завдяки своїм антенам. Якщо підсилювач має спрямовані антени, тоді можна посилити бездротовий сигнал в конкретно заданому напрямку.

Однозначно правильного способу поліпшити сигнал Wi-Fi не існує. Кожен з них зводиться до того, щоб виключити мертві зони та мінімізувати втрату швидкості. Тому комбінуючи різні варіанти збільшення покриття, цілком можливо домогтися поширення сигналу на максимальну площу без втрати швидкості. Якщо ці способи не спрацювали належним чином, спробуйте замінити старий пристрій.

Названо найшкідливіший спосіб “вимкнення” ноутбука – не робіть так ніколи