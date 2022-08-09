Як правило, ми намагаємося сходити в туалет “про всяк випадок” перед тим, як вийти з дому. Ми робимо це навіть тоді, коли наш сечовий міхур не наповнений. Але, мабуть, настав час від цієї звички відмовитись.

Що кажуть з цього приводу лікарі передає NNS з посиланням на ТСН.

Чому не можна ходити в туалет до повного заповнення сечового міхура

За словами фізіотерапевтки та фахівчині із жіночого здоров’я Жасмін Чой, яка розмістила відео у своєму блозі в TikTok, ця практика може викликати проблеми із сечовим міхуром.

Якщо ви ходите в туалет, коли в цьому немає необхідності, ваш сечовий міхур почне сигналізувати вам про заповнення раніше часу і ви вже не зможете безболісно утримувати великий об’єм сечі. Ви мочитеся частіше і меншим об’ємом, кількість сечі водночас не буде відповідати типу покликів, які ви відчували. Вам буде здаватися, що терміново потрібно до туалету і терпіти довше немає можливості, а насправді ви ледве зможете вичавити з себе три краплі.

Якщо ви продовжите мочитися, коли в цьому немає необхідності, це може призвести до того, що сечовий міхур не просто не наповнюватиметься належним чином — він може навіть зменшитися.

Stylist.co.uk поговорили про це з доктором Гаретом Найом, послом Товариства ендокринології в Медичній школі Честера, який підтвердив тезу Чой. Він пояснив, що нормальна фізіологія — це коли сечовий міхур наповнюється сечею, і його розтягнення, що тисне на стінку органа, створює нейронні сигнали у вашому мозку, що призводить до низки свідомих спонукань від термінової необхідності до дуже термінової.

Які ще проблеми може викликати сечовипускання “про всяк випадок”

Лікарі з’ясували, що часте сечовипускання “про всяк випадок” може викликати дисфункцію сигналів сечового міхура, оскільки поріг, на який повинен реагувати ваш мозок, буде весь час знижуватися.

Це може бути неприємно не тільки тому, що ви будете ходити до туалету частіше і виробляти все менше сечі, але й тому, що це може викликати нетримання — підтікання сечі до того, як ви встигли сісти на унітаз, — оскільки сечовипускання “про всяк випадок” знизить ємність сечового міхура.

У яких випадках примусове сечовипускання виправдане

Все сказане вище не стосується випадків, коли ви йдете помочитися одразу після сексу, навіть якщо не дуже цього хочете. Це лікарі радять продовжувати практикувати. Тому що це, як і раніше, найкращий спосіб вимити бактерії з уретри і знизити ймовірність зараження. Лікар Най підтверджує, що в деяких випадках, наприклад, у такому, мочитися, коли в цьому немає необхідності, насправді не є шкідливим.

Як часто потрібно ходити в туалет “по-маленькому”

Ви повинні ходити в середньому кожні дві-три години протягом дня. Люди старше 50 можуть також встати і вночі.

Якщо ви той, хто ходить у туалет “про всяк випадок”, не хвилюйтеся — якщо робити це нечасто, шкоди не буде. Доктор Най додає: “Незвичайні екстрені випадки не завдадуть великої шкоди. Перед тривалими автомобільними поїздками все ж таки варто сходити до туалету, всупереч відсутності великого бажання”.