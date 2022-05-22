Що таке доказові ліки: пояснення лікаря

Доказові ліки – це ліки, що входять в міжнародні протоколи лікування, схвалені ВООЗ, авторитетними міжнародними організаціями, зокрема FDA (Управління з продовольства і медикаментів США).

Про це розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник, передає NNS.

“Золотий” стандарт доказової медицини – це рандомізовані плацебо-контрольовані, подвійні сліпі клінічні дослідження.

Доказові ліки. Як проходять дослідження

Всі пацієнти, які беруть участь у дослідженні, підписують інформовану згоду, де чітко зазначено, що вони будуть отримувати або лікарський препарат, або плацебо, при цьому ні учасники клінічного дослідження, ні лікарі не знають, в яку групу входять пацієнти.

Суть рандомізації в тому, що група, в яку потрапляє пацієнт, визначається за допомогою комп’ютерних програм, що розподіляють десятки тисяч пацієнтів випадковим чином, виключивши можливість впливу зацікавленості як пацієнта, так і лікаря.

Як плацебо дуже часто виступає загальноприйнятий метод лікування. У даній ситуації пацієнт, отримуючи плацебо, не позбавляється зцілення, але бере участь в порівнянні ефективності та збереження нового способу зцілення до еталону.

У проведенні таких досліджень, як правило, беруть участь медичні центри з різних країн, діяльність яких чітко контролюється незалежними комісіями. Кількість пацієнтів, які беруть участь у дослідженні, може становити від декількох десятків до тисяч осіб.

Отримані результати піддаються ретельній статистичній обробці та аналізу, що дозволяє виявити і оцінити достовірність розбіжностей.

Також, для швидшого знаходження доказових ліків, є Кокранівська співробітництво, бібліотека, яка публікує рандомізовані клінічні дослідження, проводить їх метаналіз.

Також Кокранівська спільнота співпрацює з ВООЗ.

Під час війни аптекам дозволили продавати рецептурні ліки без рецепту