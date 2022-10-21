Що приготувати, коли немає електрики та газу – поради дієтологів

На випадок відсутності світла та газу варто подумати, що приготувати за таких обставин та як зберігати їжу теплою.

У цьому допоможуть поради дієтологинь Тетяни Лакусти та Ольги Гордієвич, передає NNS.

Щоб харчуватись поживно та здорово, не забувайте:

Додавати до кожного прийому їжі овочі, фрукти, зелень. Це джерела клітковини, які забезпечують якісне довготривале відчуття ситості та здоров’я шлунково-кишкового тракту. Більшість з них не потребують термічної обробки, тож перебої з електрикою не стануть перешкодою.

Їсти білки, а не лише вуглеводи та жири. Адже це будівельний матеріал для організму. Якщо відсутність електрики заважає приготувати м’ясну/рибну страву та яйця, обирайте кисломолочні продукти та рослинні білки (бобові, горіхи, насіння). Вони не потребують приготування і зроблять будь-яку страву поживнішою.

Читати пакування. Обирайте продукти, які містять якомога менше цукру, солі, тим більше глутамату натрію (Е621).

“У надзвичайних ситуаціях (наприклад, коли світла немає добу і більше) правила здорового харчування відходять на другий план. Натомість вмикається інстинкт самозбереження. У такому разі обирайте поживну вуглеводну їжу, яка легко готується та підживлює організм. А правило здорової тарілки повернете, коли ситуація покращиться”, зауважує Ольга.

Які продукти мати під рукою

За словами дієтологинь, основою раціону мають залишатися:

Жири: тверді сири, сало, печінка тріски, оливки, горіхи, насіння, олія, арахісова паста. Це їжа, яка дає тривалий запас енергії та ситості. До того ж, ці продукти не потребують термічної обробки.

Білки: консерви тунця, сардин, скумбрії у власному соку. Також підійдуть консервовані бобові: квасоля, сочевиця та нут. Їх можна додавати в каші та отримувати повноцінну поживну страву.

“Альтернатива рибним консервам – пресерви оселедця. Але їх треба з’їсти якомога скоріше. Без холодильника вони можуть зіпсуватися”, радить Тетяна.

Ольга нагадує про кисломолочну продукцію:

“Її можна зберігати на балконі чи в підвалі. Адже на вулиці вже не літо. Тверді сири, йогурти та кефір збагатять раціон білками. Звичайне молоко замініть горіховим. Воно має триваліший термін придатності. А горіхи – це не тільки джерело білка, але й жиру”.

Вуглеводи: хліб, хлібці та деякі крупи (кус-кус, вівсяні пластівці, гречка). Ці каші можна просто залити водою.

“Мед стане у пригоді. У складні часи він допоможе додати калорій та поживності страві. Окрім того, він не примхливий до умов зберігання”, зауважує Ольга.

Клітковина: овочі та фрукти. Вони зберігаються довго, навіть без холодильника. Тож сміливо купуйте яблука, груші, сливи, моркву, капусту, огірки, болгарський перець та селеру. Додатковий плюс – не потребують термічної обробки. Свіжі овочі комбінуйте з квашеними (капуста, огірки, помідори), в’яленими та сушеними, а у разі браку фруктів обирайте сушені альтернативи.

Приклади смачних поєднань від Тетяни Лакусти:

запарена гречка + салат з капусти, моркви та квасолі, заправлений олією + твердий сир та тунець/сардини;

хлібці з твердим сиром та печінкою тріски + печена картопля/запарений кус-кус + салат із сирого буряка, яблука, капусти, заправлений олією + варене яйце/оселедець/сардина з банки.

“Також запасіться сухою сублімованою їжею. У великих супермаркетах та в мережі є вибір таких страв: борщ, гречана каша з сухим м’ясом та грибами, нутові та горохові супи. Але раджу залишати такі продукти на випадок, коли альтернативи немає. Залийте суміш холодною водою і чекайте, поки розбухне”, радить Тетяна.

Сухі сніданки, гранола, якісна локшина швидкого приготування, засушений хліб, супи в брекетах, протеїнові батончики та коктейлі також підійдуть в екстремальних умовах, додає Ольга.

Головне – намагайтесь обирати максимально корисні відповідники.

Якщо сухі сніданки, то без цукрової глазурі; якщо засушений хліб, то не сухарики з приправами та сіллю.

Як зберегти страву теплою

Оскільки відключення світла відбуватиметься за орієнтовним графіком, маємо можливість приготувати страви заздалегідь. Наприклад, варена картопля в мундирах, варені квасоля та яйця смакуватимуть навіть у холодному вигляді.

“Також у пригоді стануть овочеві та сирні запіканки або пироги кіш із м’ясною та рибною начинкою. Так в одній страві можна поєднати і білок, і жири, і вуглеводи, і клітковину. До того ж зазвичай їх подають холодними”, розповідає Ольга.

Рецепт запіканки з овочами та фетою

Інгредієнти:

10 збитих яєць;

1 склянка рослинного або звичайного молока;

1-2 склянки подрібненої броколі;

½ склянки кисломолочного сиру;

½ склянки фети;

⅓ склянки подрібненої зеленої цибулі;

¼ склянки подрібненої петрушки;

2 подрібнені зубчики часнику;

½ чайної ложки морської солі;

½ чайної ложки меленого перцю;

6 скибочок хліба, нарізаних кубиками.

Техніка приготування:

З’єднайте всі інгредієнти (окрім хліба) у великій мисці та ретельно перемішайте.

Додайте кубики хліба у злегка змащену прямокутну форму для випікання.

Влийте туди яєчну суміш. Накрийте кришкою та поставте в холодильник принаймні на 1-2 год. або на ніч.

Вийміть запіканку з холодильника за 30 хв. до випікання.

Розігрійте духовку до 175°C.

Випікайте близько 50 хв., або доти, доки середина запіканки затвердіє і ніж, вставлений в центр, не вийде чистим.

Дайте охолонути й подавайте.

Приготували страву і хочете зберегти температуру їжі – зменште її тепловіддачу. Тетяна радить скористатися бабусиним методом – кутання каструль у декілька шарів тканини. Для закріплення результату зробіть додатковий шар з термопакетів.

Альтернатива – термоси для їжі. Вони бувають різних розмірів, а інколи продаються разом зі столовим приладдям. Зварили картоплю – переклали в термос і щільно закрили. Якщо маєте декілька посудин, можна перелити суп і заварити чай.

“Це дуже зручно. Адже під руками завжди буде тепла їжа. Вона більш приваблива для роботи шлунково-кишкового тракту та слизової, а також для виділення ферментів. В холодну пору тепла їжа – перевага для імунітету. Для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту це питання особливо важливе. Адже тепла їжа (супи, м’ясні страви, гарніри) полегшує роботу шлунка та кишківника”, пояснює Ольга.

Мультиварка також може стати у пригоді. Адже її чаша працює як термос, зберігаючи тепло.

Бачите, що через годину вимкнуть світло – поставте страву у режим “Підігрів” і залиште до вимкнення електроенергії. Перевірте, щоб кришка приладу була міцно закритою.

“Запікання у духовці – це швидко, смачно і корисно. Наприклад, запечіть індичку і залиште у нагрітій духовці, щоб мінімізувати тепловіддачу”, радить Ольга.

Рецепт запеченого філе індички

Інгредієнти:

1 невелике або 0,5 великого філе індички (приблизно 1 кг);

1–1,5 столові ложки солі;

1 літр питної води;

2–3 зубчики часнику;

улюблені спеції (паприка, карі або суміш трав);

рослинна олія (бажано оливкова).

Техніка приготування:

Налийте воду у миску або невелику каструлю. Розчиніть у ній сіль. Покладіть туди філе індички та залиште на 1-2 год.

Розігрійте духовку до 200°C.

Дістаньте філе з води й висушіть паперовими рушниками. Змастіть його улюбленими спеціями та олією.

Розріжте зубчики часнику навпіл.

Зробіть невеликі надрізи у філе й покладіть туди часник так, щоб він повністю був у м’ясі.

Покладіть філе індички у рукав для запікання.

Покладіть його на деко та поставте в духовку.

Запікайте перші 15 хвилин за температури 200°C, а потім ще 20–30 хв. за 160°C.

“За можливості придбайте туристичний газовий пальник. Він допоможе закип’ятити щонайменше декілька літрів води. Це вже полегшить приготування їжі”, радить Тетяна.

Якщо вдома є набір для фондю, то настав його зірковий час. Ольга радить придбати сухий спирт і приготувати сирне фондю. По-перше, це також гаряча страва. По-друге, її можна міксувати із сушеним хлібом, фруктами чи овочами.

Жителі приватного сектору мають додаткову опцію – приготування їжі на багатті, мангалі або у печі. Готуйте комплексні страви, де можна поєднати кашу, м’ясо та овочі.

“Раджу приготувати український куліш – густий суп з крупою та овочами. Він поживний, тож може замінити і першу, і другу страву. Овочі збагатять їжу клітковиною. Борщ також можна зварити у казанку, але додавайте більше картоплі та квасолі. Так страва буде ситнішою”, рекомендує Тетяна.

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