Що буде з машиною, якщо нею не користуватися довгий час

Що може статися з машиною, якщо нею не користуватися довгий час. Що гірше – постійна експлуатація або простий.

Простій вашого автомобіля може сильно нашкодити й не має значення, де ви залишили машину – на вулиці або в теплому гаражі. Довге стояння на одному місці може зашкодити стану автомобіля більше, ніж жорстка експлуатація.

Про це інформує NNS з посиланням на Ukr.Media.

Акумулятор розрядиться, якщо машиною не користуватися

Акумулятор — не вічний пристрій, який може скільки завгодно тримати заряд. Досить не заводити автомобіль всього пару тижнів, щоб акумулятор втратив частину свого заряду. Крім того, він може вийти з ладу, і тоді доведеться купувати новий.

Також через довгу відсутність підзарядки ємність акумулятора може знизитися, особливо в зимовий час. Таким чином, залишаючи автомобіль надовго без роботи, ви ризикуєте не завести його в зимовий час. Якщо у вашого автомобіля автоматична КПП, завести його вийде тільки шляхом заміни акумулятора.

Шини можуть спуститися

Бачили автомобілі, які стоять на одному місці більше місяця, і майже у всіх спущені колеса? Думаєте, це справа рук хуліганів? Ні, вся річ у тім, що шини розраховані на постійну зміну точок тиску. Навіть якщо вам здається, що ви поставили автомобіль рівно.

Якщо автомобіль тривалий час стоїть на одному місці, тиск йде тільки на одну сторону, через що в шинах можуть утворюватися плоскі ділянки і навіть знизитися тиск повітря. Крім того, можуть з’явитися грижі, які можуть викликати вибух покришки при русі на високих швидкостях.

Гальма починають іржавіти

Вже після декількох днів простою на гальмах з’являється перша іржа, яка як би спаює між собою диск і колодки. Навіть такі незначні зміни призводять до погіршення ефективності гальмування. Крім того, з’являється противний скрип або скрегіт, ніби хтось проводить виделкою по склу. Єдиний спосіб уникнути цього — регулярно їздити, принаймні кожні кілька днів.

Паливний насос може вийти з ладу

Всупереч думці більшості, паливо не вічне, і воно теж може зіпсуватися. Термін придатності бензину становить 3-6 місяців, тоді як дизельне паливо здатне зберігати властивості від 6 до 12 місяців. Після цього паливо може стати в’язким і забити паливний насос. А якщо він заб’ється, паливо або не буде надходити в потрібних кількостях, або й зовсім перестане доставлятися в двигун, і ви просто не зможеш завести машину.

Тому, якщо планується тривале зберігання автомобіля протягом року і більше, слід злити паливо.

У баку може утворитися конденсат

Через перепади температур, особливо навесні і восени, утворюється конденсат. Він може потрапляти, в тому числі і в бензобак. У цьому немає нічого страшного, якщо ви їздите кожен день, адже в бензобак не встигає потрапити забагато вологи. Однак якщо автомобіль довгий час не працює, в бак може потрапити вода, яка погано змішується з бензином. Після того як паливо разом з водою потрапить в двигун, це може призвести до погіршення роботи мотора або навіть до його виходу з ладу.

Мастило може загустіти

Мастило необхідно для змащення рухомих вузлів автомобіля, будь то двигун або трансмісія. Коли автомобіль регулярно експлуатується, мастило рівномірно розподіляється по вузлах, запобігаючи їх знос. Але коли машина довго стоїть на одному місці і не заводиться, мастило може втратити свої властивості і загуснути. Крім того, воно може забити масляний насос, і тоді мастило не буде доставлятися до двигуна і трансмісії. Це може призвести до перегріву і перетирання рухомих вузлів, аж до клина поршнів і інших частин двигуна.

Фарба може облупитися

Автомобілі покриваються витривалими фарбами, які здатні тривалий час чинити опір високій вологості, ультрафіолету, хімії та іншим агресивним середовищам. Але якщо автомобіль довго знаходиться в одному і тому ж положенні, міцність лакофарбового покриття порушується.

Якщо автомобіль стоїть під деревом, особливо навесні, на нього буде падати деревний сік і смола, які добре в’їдаються в структуру фарби. Через це лакофарбове покриття як мінімум змінить свій відтінок. Ту ж саму дію надає і пташиний послід.

Якщо автомобіль довгий час стоїть під прямими сонячними променями, це призведе до вицвітання фарби і відшарування прозорого лакового покриття. Також через вплив сонця і вологи на фарбі можуть піти тріщини. Якщо є необхідність залишити автомобіль без роботи на тривале зберігання, найкраще поставити його в гараж або на криту стоянку. Також не завадить накрити автомобіль чохлом.

В машині можуть завестися паразити

Якщо попередні пункти вас не особливо лякають, то що ви скажете про ймовірність зробити свою машину розсадником паразитів? В автомобілі дуже багато затишних ходів, які подобаються щурам, мишам і комахам. Коли автомобіль регулярно експлуатується, максимум, з чим можна зіткнутися, це мухи і комарі що влетіли в салон. Але при довгій стоянці гризуни і комахи починають вважати автомобіль статичним об’єктом, і будують в ньому свої гнізда.

Так як вузли автомобіля, на відміну від ґрунту, не вийде прорити лапами, гризуни, застряючи у вузьких поворотах, там і гинуть, заповнюючи машину не особливо приємними ароматами. Крім того, ті ж гризуни люблять точити свої зуби об проводку, що може привести до короткого замикання і пожежі. Як мінімум після їх маніпуляцій автомобіль не зможе завестися.