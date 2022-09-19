Сало по-українськи на зиму – як правильно засолити

Як правильно засолити сало по-українськи на зиму – обираємо підходящий рецепт.

Існує безліч рецептів, як засолити сало. У кожній області України, в кожному селі свої рецепти і всі вони неймовірно смачні, передає NNS.

Як засолити сало сухим послом

Залежно від якості сала, для його засолювання обирається той чи інший рецепт. Сало з молодої свинки можна солити сухим послом. В ідеалі, таке сало має м’ясні прожилки і тонку шкірку, яка після засолювання стане просто незрівнянною.

Мити сало не можна, ні в якому разі. Навіть якщо воно з ринку або магазину і ви помітили на ньому якісь крихти сміття або прилипла тирса. Озбройтеся ножем і обскобліть сало з усіх боків, видаляючи те, що до нього прилипло.

Наріжте сало невеликими смужками: шириною близько 5 см і довжиною скільки є. Сухий посол пердбачає наявність ємності, в якій сало буде зберігатися. За старих часів для цього використовували дерев’яні ящики, але зараз це розкіш, і доводиться використовувати те, що є. Для засолювання сала можна використовувати трилітрові банки, емальовані каструлі або пластикові контейнери.

Насипте на дно каструлі шар кам’яної солі грубого помелу. Ця сіль буде вбирати воду, яка вийде з сала.

Покладіть на цей шар солі шматок сала шкіркою вниз і присипте його сумішшю солі, паприки і часточками часнику. Можна також додати чорний перець.

Укладайте сало шарами і не економлячи пересипайте їх сіллю. Сало не можна пересолити, візьме воно солі лише стільки, скільки йому потрібно. В даному випадку, сіль потрібна, щоб вбирати вологу.

Коли ви укладете все сало, його потрібно перенести в прохолодне місце. Для цього краще використовувати льох, де температура стабільно прохолодна. Прикрийте ємність з салом кришкою, але не закупорюйте наглухо. Сало має «дихати», інакше воно протухне, навіть, при такій кількості солі.

У такому вигляді сало може зберігатися кілька місяців, але спробувати його можна вже через тиждень. Витягніть шматок сала, ножем приберіть зайву сіль і спробуйте.

Варене солоне сало

Сало від старої свині або від кнура досить товсте, щільне і, частенько, не дуже приємно пахне. Якщо ви стали володарем такого шматка сала, його смак можна врятувати, якщо правильно його приготувати.

Наріжте сало на кубики розміром 10 на 10 см (приблизно).

Жменю цибулинного лушпиння промийте і покладіть на дно каструлі.

Покладіть сало прямо на «подушку» з лушпиння і залийте водою, щоб вона повністю покривала сало.

Додайте сіль, з розрахунку три столові ложки на кожен кілограм сала і поставте каструлю на вогонь.

Після закипання зробіть вогонь тихішим і варіть сало 2 години. Після закінчення цього часу, киньте в каструлю з десяток горошин чорного перцю, три листочка лаврушки, часник і накрийте каструлю кришкою. Нехай так стоїть до повного охолодження розсолу.

Коли розсіл охолоне, витягніть сало і покладіть його на решітку, щоб стекла вода. Поки пробувати його ще рано. Загорніть шматок в харчову плівку і покладіть в холодильник на 4-5 годин. При такому способі приготування, сторонні запахи зникають і сало набуває вигляду і смаку підкопченого сала.

Решту сала можна перекласти в бутлі, залити розсолом, в якому воно варилося, і закрити пластиковими кришками. Сало в такому вигляді зберігається в холодильнику, але не більше одного місяця.

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