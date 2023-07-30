Які рослини викликають алергію – список

В теплу пору року багато людей відчувають на собі симптоми алергії, такі як сльозливість, чхання. Які ж рослини викликають алергію.

Про це пише видання House Beautiful, передає НСН.

Які рослини викликають алергію – перелік

Найширший спектр впливу на людину мають саме дерева, тому що їхній пилок легко розповсюджується вітром і викликає низку неприємних симптомів.

Якщо ви алергік, то краще не садіть під своїми вікнами:

тую

вільху

ясен

осику

бук

березу

каллістемон

тополю

ялівець

дуб

вербу

А як тоді правильно добирати рослини?

Керівник місії Американського фонду боротьби з астмою та алергією Мелані Карвер каже, що алергікам краще обирати рослини, які запилюють лише комахи.

Річ у тім, що пилок таких рослин важчий, і завдяки цьому не поширюється вітром так активно.

До такої зелені належать віола, герань, лобелія, бегонія, розрив-трава, і багаторічні рослини, такі як лілейники. Сюди також можна додати куфею, котячу м’яту, петунію, шавлію та молочай.

Як полегшити симптоми алергії

Звісно, що ви не зможете уникати рослин-алергенів постійно. Але, на щастя, дискомфорт від алергії можна полегшити чи контролювати. Для цього:

прийміть ліки проти алергії перш ніж іти на вулицю

працюйте на городі та в саду вранці чи ввечері, коли кількість пилку найменша

перевіряйте якість повітря, особливо якщо у вас астма

не працюйте з рослинами у вітряну погоду

носіть капелюх і сонцезахисні окуляри

прийміть душ і вимийте голову, коли прийдете додому

виперіть і висушіть робочий одяг для вулиці

перебуваючи в приміщенні, зачиняйте вікна та вмикайте кондиціонер

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