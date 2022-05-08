Прибуток йде росіянам: які чай та каву не варто купувати

На полицях українських супермаркетів досі присутні товари, прибуток від яких йде в росію – які чай та каву не варто купувати.

Про це повідомляє rbc.ua, передає NNS.

Ринок фасованого чаю і кави в Україні досить щільно захоплений росіянами. І якщо про марки чаю вже більшість українців обізнані, то з кавою ситуація дещо інша.

Частина з цих напоїв ховається за українськими етикетками, але кінцеві бенефіціари компаній – російські бізнесмени та навіть політики.

Компанія Май Україна

Крім популярних марок чай “Майский”, “Лисма”, Curtis, Richard, ця компанія також виробляє в Україні продукцію Coffesso. Це мелена кава середнього цінового сегмента і кава в капсулах – для кавомашини. Варто відзначити, що ця марка не дуже поширена в українських магазинах.

А сама компанія Май Україна більше спеціалізується на чаї, який стоїть зараз на полицях практично всіх супермаркетів в країні. Належить ця фірма росіянам, які купили мальтійське громадянство – Ігорю та Ірині Лісіненко. Варто відзначити, що Ігор Лісіненко – ексдепутат держдуми рф від “єдиної росії” і засновник об’єднання депутатів-бізнесменів “Ділова росія”.

Орімі Україна

А з цією компанією все набагато складніше, бо в портфоліо цієї фірми входять улюблені напої багатьох українських кавоманів – Jardin і Жокей.

Власника Орімі Україна пов’язує з російською ідентичною компанією тільки одне прізвище – Касьяненко. Але продукція в обох компаніях – абсолютно однакова.

Українська дочірня компанія “Орімі Україна” належить родичці двох російських бізнесменів Сергія Касьяненка та Олександра Євневича – Вероніці Касьяненко. Про неї даних майже немає, тільки реєстрація в Лондоні. Втім, як і у багатьох бізнесменів з рф.

Згідно з даними YouControl, оборот Орімі в Україні становить близько 1,5 млрд гривень на рік. Чистий прибуток від продажу йде власникам компанії.

До речі, ця ж компанія виробляє такі популярні чаї як Greenfield, Tess, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі, Принцеса Ява.

Заборонити роботу цих компаній в Україні, дуже складно. А санкції ввести може тільки РНБО. Тому, українцям варто самостійно проявити ініціативу і бойкотувати цю продукцію.

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