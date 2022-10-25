Окопну свічку можуть використовувати не тільки наші воїни на передовій, вона також допоможе у господарстві, коли треба трохи зігрітися.

Як зробити окопну свічку вдома та що для цього потрібно? Про це розповідає NNS.

Окопні свічки давно перевірені українськими захисниками на фронті. Їх використовують для різних потреб.

Це джерело світла, тепла. З їхньою допомогою можна сушити невеликі речі та гріти їжу й напої.

Зробити таку свічку у домашніх умовах можна дуже швидко. Саморобна свічка відмінно обігріває невелике приміщення, дає світло та тепло до восьми годин. Ось головні її плюси:

можна грітися від неї досить довго;

здатна обігріти невелике приміщення;

можна підігріти воду, їжу та напої, якщо немає електрики та газу.

можна швидко підсушити вологі речі. Головне — постійно стежити, щоб тканина не спалахнула.

Як зробити окопну свічку і що для цього потрібно

Вам знадобиться:

лінійка з металу;

великий ніж;

чайник;

бляшанка (невелика);

картон (гофрований);

парафін чи свічки.

Процес виготовлення свічки:

наріжте картон упоперек гофри смужками; туго їх закрутіть та вставте у банку; у неї вставте картонну смужку; поріжте віск на дрібні шматочки та розтопіть його. Якщо у вас є багато природного та штучного воску, не змішуйте їх. Віск треба помішувати, щоб він не пригорів. Не доводіть до кипіння; коли віск повністю розтане, залийте ним банку. Краще зробити це кілька разів, адже так свічка горітиме довше.

Окопну свічку можна зробити та зберігати у квартирі на випадок екстремальних умов або передати її на передову через волонтерів.

У будь-якому разі нині вона точно не буде зайвою.

Як зробити свічковий обігрівач, щоб обігріти кімнату (фото, відео)