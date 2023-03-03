Передзвонювати на незнайомі номери не варто – і ось чому

Не варто передзвонювати на незнайомі номери, оскільки це може бути пов’язано з різними ризиками та шахрайством, попереджає НСН.

Спроба перетелефонувати після пропущеного дзвінка може закінчитися додаванням у так звані “гарячі бази”, коли вам почнуть дзвонити робітники кол-центрів з пропозицією своїх товарів і послуг.

Ось приклади телефонів, на які потрібно відповідати обережно

Іноземний код – будь-які телефони, які починаються не з українського коду. Наприклад, +1-303 це штат Колорадо (США). Також варто звернути увагу на другу цифру +7 – код Росії. Відповідно, дзвінки від іноземних абонентів тарифікуватимуться за нормами міжнародного зв’язку, також такі номери можуть використовувати шахраї.

Невідомі номери – багато людей відразу піднімають трубку, навіть якщо дзвонить невідомий номер. З великою ймовірністю вам телефонують з приводу реклами, а іноді знов таки можуть бути шахраї.

Короткі номери – мова йде про номери типу 800 або 700. Вони можуть належати комерційним організаціям, але часто телефонують інтернет-магазини, спамщики та рекламники.

Безкоштовні номери – комбінація +3800 говорить про те, що вам намагається додзвонитися якась організація. Якщо ви не очікуєте на дзвінок від фірми, то краще проігнорувати. Як правило, в таких випадках починають ставити запитання чи проводять опитування.

Дзвінки з месенджерів – віртуальні номери або дзвінки з будь-якого месенджера потенційно небезпечні. Сьогодні шахраї найчастіше використовують такі номери для реалізації каламутних схем.

Особливу увагу слід звернути на цифри номера. Справа в тому, що зловмисники люблять мімікрувати під великі організації, банки чи державні служби. У номері змінюють лише цифру, причому можуть використовувати навіть літери. Придивіться до всіх коротких і дивних номерів.

Як реагувати, якщо вам дзвонять незнайомі номери

Не передзвонювати. Головне правило – не варто самостійно передзвонювати на незнайомі номери. Як мінімум, вам почнуть нав’язувати товари або спробують обдурити, а як максимум – залишитесь без грошей на рахунку мобільного телефону.

Не варто боятися пропустити важливий дзвінок, наприклад, з банку – при необхідності вони відправлять SMS-повідомлення. Якщо сумніви все ще не відпускають, необхідно перевірити відгуки, про номер з якого телефонували. Для цього достатньо вбити номер в пошуковий рядок браузера і відкрити будь-який сайт, який збирає відгуки про шахраїв, спамерів і т.д.

Мовчати. Якщо абонент вирішив відповісти на дзвінок з незнайомого номера, не варто починати розмову першим. Якщо шахраї почують відповідь, вони пересвідчаться, що телефон робочий, і його можна використовувати в подальших махінаціях. Після цього дзвінків стане в рази більше, оскільки номер буде внесений в базу. При цьому заносити номера в чорний список практично не має сенсу – сучасні шахраї можуть користуватися сотнями різних номерів завдяки онлайн-сервісам.

Використовувати визначник номера. Щоб кожен раз вручну не шукати інформацію про номер в мережі, можна встановити на телефон визначник номера. Більшість з таких додатків відразу показують теги – найпопулярніші відгуки про номер, такі як “спам”, “колектори” або “мовчать в трубку”. Деякі програми автоматично блокують дзвінок, якщо бачать, що той виходить від шахраїв або спамерів.

Краща тактика боротьби зі схемою “подзвонили – скинули” – просто не брати слухавку. Якщо цей варіант не підходить, рекомендується мовчати і не заводити розмову першими. Шахраї відразу перервуть дзвінок і, можливо, спробують перевірити активність з іншого номера. Але якщо знову дотримуватися описаної тактики, зловмисники зрозуміють, що дзвонити на цей номер марно.

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