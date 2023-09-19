Які продукти потрібно заготовити на випадок відключень світла – список

Експерти надали список продуктів, якими варто запастися на випадок відключень світла.

Українці можуть пройти зиму без відключень електрики – за умови, що Росія не атакуватиме об’єкти енергетики. Однак такий стан речей малоймовірний і обстріли можуть створити багатьом українцям складнощі з приготуванням гарячої їжі – особливо тим, у кого вдома встановлена електроплита.

Як розповіли в Visit Ukraine, вийти з ситуації допоможуть газовий пальник і запас продуктів, передає НСН.

Як кажуть експерти, найменшого газового балона вистачить на тиждень для однієї-двох осіб. А балони ємністю від двох до десяти літрів зможуть “прогодувати” набагато більше людей протягом досить тривалого періоду.

Такий запас газу найкраще підходить для приготування:

каші;

макарони;

вівсяних пластівців.

Якими продуктами запастися на випадок відключень світла

Їжа повинна бути такою, щоб її можна було легко приготувати або з’їсти без приготування, радить блогер Кирило “Ронін” Данильченко.

Зокрема, він радить українцям запастися:

вермішеллю “павутинка”, яка “не вимагає варіння – просто п’ять хвилин в окропі;

вівсяними пластівцями;

цукатами;

ізюмом;

горіхами;

насінням;

сухофруктами;

шоколадом;

енергетичними батончиками;

медом;

салом;

консервами (м’ясом, овочами і так далі).

“Жменя різаних томатів і паприки туди, солі і овочів, що завгодно м’ясне – від джерки до баночки фаршу або паштету. І готовий казанок пюре в будь – якому місці, де є окріп”, говорить Данильченко.

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