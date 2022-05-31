Деякі продукти краще не розігрівати повторно, бо це може призвести до активного розмноження бактерій.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Продукти, які не можна розігрівати повторно

На першому місці списку виявилася картопля. Повторне розігрівання страв з цього овоча не завжди безпечно для здоров’я. Фахівці рекомендують обов’язково після остигання приготовленої картоплі ставити її в холодильник.

У картоплі за кімнатної температури активно розмножуються бактерії, які викликають харчове отруєння. Також не рекомендується розігрівати курку.

За словами фахівців Австралійської інформаційної ради з безпеки продуктів, технічно куряче м’ясо розігрівати можна, проте робити це можна за температури не нижче 175 градусів. Тільки в такому разі всі небезпечні бактерії, які дуже швидко з’являються на поверхні курятини, будуть знищені. Також будь-яка страва з курки не повинна зберігатися понад 3 днів.

До того ж не рекомендується вживати приготовані яйця, які протягом кількох годин перебували при кімнатній температурі. Річ у тому, що в таких стравах дуже швидко розмножуються бактерії сальмонели.

Експерти також не рекомендують розігрівати рис. Цей продукт небезпечний через наявність бактерій Bacillus cereus. Однак, ці мікроорганізми можна нейтралізувати у процесі сильного нагрівання, але вони утворюють токсичні суперечки, які є стійкими до високих температур. Залишати рис за кімнатної температури категорично не рекомендується.

Окрім того, небезпечно повторно розігрівати страви із грибами. Також під заборону потрапила їжа із зеленими листовими салатами. В такому випадку йдеться про селеру, буряк і шпинат. Повторний розігрів цих овочів небезпечний тим, що у процесі виділяються канцерогенні речовини. Тому листові страви потрібно вживати виключно свіжими.

ТОП-5 шкідливих продуктів, які не варто давати дітям