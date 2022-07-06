Багато людей мають сумніви, чи можна ставити микрохвильовку на холодильник, бо один пристрій гріє їжу, а інший – охолоджує. Експерти з техніки висловили свою думку з цього приводу.

Виявляється, мікрохвильова піч і холодильник цілком можуть бути сусідами, передає NNS.

В інструкціях з експлуатації немає інформації щодо заборони такого розташування. При цьому НВЧ-піч точно не повинна бути поруч із гарячими поверхнями – наприклад, біля плити.

Якщо кухня малогабаритна, мікрохвильова піч спокійно може перебувати на холодильнику, але потрібно дотриматися правил установки. Піч потрібно поставити на міцну рівну поверхню. Між двома девайсами слід забезпечити зазор для вентиляції.

У випадку, коли вентиляційні отвори розташовані на задній стінці мікрохвильової печі, зазор повинен становити 10 см, якщо зверху – 20-30 см, а збоку – 5-10 см.

Переконайтеся, що габарити обох приладів відповідають один одному – мікрохвильова піч не повинна перевищувати розміри холодильника. Між пристроями не повинно бути легкозаймистих речей.

Також важливо, щоб холодильник не вібрував. Можна встановити під ніжки холодильника спеціальні антивібраційні підставки.

Загальні правила розміщення мікрохвильовки

техніку рекомендується розміщувати на відстані не менше 90 см і не більше 150 см від підлоги;

зазор між корпусом печі та перешкодами повинен складати: збоку – не менше 10 см, знизу – не менше 1 см, зверху – не менше 20 см;

техніка повинна бути встановлена в місці, недоступному для дітей;

бажано, щоб поруч не було іншої побутової техніки;

заборонено близьке розташування до джерела води;

поставити мікрохвильовку в приміщенні слід так, щоб забезпечити безперешкодний доступ до неї;

підставу, на яке ставиться техніка, повинно бути рівним, стійким і надійним.

Види посуду, який не підходить для розігріву їжі у мікрохвильовій печі