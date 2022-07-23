Напевно, не багато хто знає, що SIM-карти у смартфонах потрібно періодично змінювати. Мобільні оператори України пояснили, як часто і кому це потрібно робити.

SIM-карта, як і будь-який інший елемент має свій ресурс і через певний проміжок часу стає непридатним. Як показує практика працездатність даного елемента може досягати десятки років, але ніхто не знає коли він може несподівано стати непридатним.

Про це NNS дізнався з повідомлення tehnofan.com.ua.

SIM-карту можна не змінювати роками, але, щоб несподівано не залишитися без зв’язку, експерти радять замінювати її раз на п’ять років.

Процедура заміни SIM-карти досить проста і абсолютно безкоштовна у всіх мобільних операторів. Для цього потрібно звернутися в один із магазинів Київстар, Vodafone чи lifecell.

При заміні SIM-карти телефонний номер переноситься на нову карту. Якщо у телефонного номера є прив’язка до фінансового рахунку, іноді можуть виникнути проблеми. У такому випадку необхідно звернутися до вашого банку.

Є певні ознаки, за якими можна визначити необхідність заміни старої SIM-карти на нову:

На смартфоні часто пропадає мережа.

Обривання розмови та пропадання інтернету.

Перемикання телефону на 2G та 3G при хорошому сигналі 4G у вашому регіоні.

У більшості сучасних смартфонах є цифрова сим карта еSIM. У такому випадку можна переключити пристрій на нього, звернувшись до мобільного оператора. Такі карти мають необмежений ресурс і незабаром повністю замінять фізичні сім-карти.