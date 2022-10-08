Які хвороби загострюються восени: чому людський організм зазнає змін і чому це може викликати проблеми зі здоров’ям.

Про це NNS дізнався із матеріалу ТСН.

Навіть якщо у вас немає хронічних захворювань, це не вбереже вас від поганого самопочуття та появи хвороб у стресовий для організму період. І згодом кожна така хвороба може набути хронічного характеру. Тому варто з серйозністю підійти до осіннього загострення.

Хвороби, що загострюються восени

В осінній період найчастіше з’являються проблеми з такими органами й системами:

Дихальна система організму – холодні осінні дощі, зниження температури та вітер організмові важко переносити через те, що за літо він вже звик до відсутності переохолодження та тепла. А тому він не справляється з застудними вірусами, які нас атакують. Щойно ви відчули легке свербіння в носі чи першіння в горлі – не зволікайте. Варто одразу підтримати свій імунітет за допомогою трав’яних чаїв з медом, вітамінів тощо. Перебування в закритих приміщеннях також негативно впливає на роботу дихальної системи. Тут повітря пересушене через обігрівачі, а тому створюється ідеальне середовище для розвитку хвороботворних бактерій. Гострі респіраторні захворювання восени зачіпають всіх. А тому, якщо ви відчули, що захворіли, краще залишайтеся вдома. Особливо варто берегтися восени тим, у кого є хронічні захворювання бронхів та легень.

Система травлення – виразки та гастрити також загострюються в період адаптації до холоду. Вони з’являються разом із такими симптомами як печія, нудота, здуття живота, метеоризм. Варто виключити восени зі свого раціону копчені і смажені продукти, страви з великим вмістом дріжджів, а також все те, що викликає посилене виділення шлункового соку. Не варто відкладати похід до лікаря, якщо ви побачили наліт на язику, а біль не припиняється після приймання ліків. Також не ігноруйте такі симптоми як висипання на лобі – вони можуть вказувати на неправильно роботу кишківника.

Опорно-руховий апарат – головними ворогами людей, у яких хворі суглоби, можна назвати саме вологість, вогкість і холод. А тому восени біль посилюється, а суглоби можуть втрачати рухливість та опухати. Якщо ви ще не відчуваєте болю, але у вас з’являється хрускіт чи поколювання під час руху, варто звернутися до лікаря. Все це ознаки зародження артрозу та артриту. Людям із цими захворюваннями восени варто обмежити вживання солоних і масних страв, а також приймати препарати для зміцнення суглобів. Не забудьте додати до свого раціону продукти з високим вмістом вітаміну P та тримати суглоби у теплі.

Сечовід – в осінній період цистити стають звичною справою. Найчастіше вони трапляються у жінок. Сечовипускання стає дуже частим, супроводжується дискомфортом і болем. У період загострення циститу важко впоратися без антибіотиків та протибактеріальних препаратів.

Чому страждають судини восени і як захиститися від хвороб, які пов’язані з ними

Реакція людей з хронічними хворобами судин на зміну погоди восени більш виражена. Вона, зазвичай, проявляється гіпертонічними кризами, перепадами артеріального тиску, дискомфортом у грудях та нападами болю.

Насамперед пов’язано це з тим, що з віком адаптація організму до погодних умов порушується, що призводить до хворобливих реакцій на будь-яку зміну погоди. В медичній практиці таких людей називають метеозалежними.

Що рекомендовано робити:

правильно харчуватися – додати до раціону продукти з вітамінами А, С, групи В, D та Е;

займатися адекватною віку та стану здоров’я фізичною активністю;

регулярно вживати лікувальні трав’яні збори.

Особливо серйозно до осіннього загострення варто поставитися людям зі стенокардією. Це тяжке хронічне захворювання, під час якого порушується кровотік у судинах серця. Воно призводить до того, що міокард (серцевий м’яз) починає відчувати нестачу поживних речовин. Це проявляється такими симптомами як дискомфорт, печіння та біль у грудях.

Найтяжчим ускладненням стенокардії вважається інфаркт міокарда, тобто загибель серцевого м’яза.

Як захистити себе від інфаркту в осінній період:

уникайте перевтоми та важких фізичних навантажень;

за перших симптомів стенокардії зупиніться та відпочиньте, не продовжуйте йти або працювати;

якщо біль має виражений характер, потрібно взяти під язик таблетку нітрогліцерину;

не допускайте різких перепадів температури, переохолодження;

дотримуйтеся трудового режиму та режиму сну;

пийте на ніч чаї із заспокійливими травами.

Основні рекомендації, як зміцнити організм восени

Щоб зміцнити свій організм восени, потрібно запам’ятати кілька простих правил:

Правильне харчування – надмірність в їжі чи сувора дієта негативно впливають на здатність організму до адаптації. А тому восени потрібно переглянути свій режим харчування і раціон. Додайте більш калорійні продукти, але завжди звертайте увагу на індивідуальні особливості (спосіб життя, рухливість тощо).

Взуття та одяг за сезоном – важливо, щоб вони захищали організм від переохолодження і оберігали від втрати тепла. Різкі перепади температур зараз дуже небезпечні.

Фізична активність – тренування допоможуть розширити можливості організму для адаптації восени. Достатньо всього лише 15 хвилин вправ на день, щоб зберігати своє тіло здоровим.

Перегляд режиму дня – слід уникати скорочення тривалості нічного сну під час осінньої адаптації, приділяйте час відпочинку, частіше перебувайте на свіжому повітрі.

Не менш важливо додати до щоденного раціону вітаміни. Адже в цей період організм потребує особливої підтримки.