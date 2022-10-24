Як зберегти продукти у холодильнику при відключенні світла – поради від ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я підготували поради, як зберегти продукти у холодильнику за відключення електроенергії, передає NNS.

Щоб продукти не зіпсувалися, у холодильнику температура має бути від 4°С або нижче, а у морозилці — від 0°С та нижче.

У ЦГЗ рекомендують підготуватися до надзвичайної ситуації та заморозити контейнери з водою. Вони допоможуть зберігати продукти за потрібної температури, якщо їх доведеться виймати з холодильника. Якщо є можливість, придбайте сухий або блоковий лід.

Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери зачиненими. У такому разі продукти в холодильнику залишатимуться безпечними до 4 годин, у повній морозилці — до 48 годин, а у напівпорожній морозилці — до 24 годин. Якщо світла немає більш ніж 4 години, то помістіть лід до продуктів у холодильник.

За допомогою термометра регулярно перевіряйте температуру в холодильнику та в морозилці. Якщо температура вища за 4°С, у ЦГЗ рекомендують викинути їжу.

Безпечно повторно заморозити або приготувати можна ті продукти, які матимуть температуру до 4°С або нижче. У Центрі закликають не пробувати їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її.

Через 4 години без світла чи джерела холоду рекомендують викидати продукти, що швидко псуються: м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

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