Як залишатися на зв’язку в критичній ситуації – поради спеціалістів

Як залишатися на зв’язку в критичній ситуації: 23 листопада російська армія в черговий раз атакувала інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали об’єкти інфраструктури
Через це Держспецзв’язку порекомендував обмежити споживання мобільного зв’язку до мінімуму, передає NNS.
Поради на випадок критичної ситуації – як залишатися на зв’язку
- використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;
- за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
- віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
- вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа»
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
- завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.
Також спеціалісти рекомендували українцям:
- Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
- Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку, наприклад:
Bridgefy
Android (https://bit.ly/3OuPIFs)
iOS (https://apple.co/3EBZHV9)
- Не залишати укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає звʼязку.
Поради Держспецзв’язку, що робити, якщо не працює мобільний інтернет та звʼязок
Якщо потрібна термінова допомога:
- Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.
- Вкажіть такі дані місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості)
- що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті)
- скільки людей із вами, стан здоров’я (специфічні хвороби, наприклад, діабет)
- травмування та час, коли зазнали травм
- потреби (ліки, їжа, вода)
- Якщо немає зв’язку – збережіть інформацію в чорнетках та надішліть, щойно зʼявиться зв’язок.