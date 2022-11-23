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Як залишатися на зв’язку в критичній ситуації – поради спеціалістів

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залишатися на зв'язку

Як залишатися на зв’язку в критичній ситуації: 23 листопада російська армія в черговий раз атакувала інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали об’єкти інфраструктури

Через це Держспецзв’язку порекомендував обмежити споживання мобільного зв’язку до мінімуму, передає NNS.

Поради на випадок критичної ситуації – як залишатися на зв’язку

  • використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;
  • за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
  • віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
  • скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
  • встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
  • вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа»
  • якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
  • завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.

Також  спеціалісти рекомендували українцям:

  • Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
  • Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв’язку, наприклад:

Bridgefy

Android (https://bit.ly/3OuPIFs)

iOS (https://apple.co/3EBZHV9)

  • Не залишати укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає звʼязку.

Поради Держспецзв’язку, що робити, якщо не працює мобільний інтернет та звʼязок

Якщо потрібна термінова допомога:

  1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.
  2. Вкажіть такі дані місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості)
  • що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті)
  • скільки людей із вами, стан здоров’я (специфічні хвороби, наприклад, діабет)
  • травмування та час, коли зазнали травм
  • потреби (ліки, їжа, вода)
  1. Якщо немає зв’язку – збережіть інформацію в чорнетках та надішліть, щойно зʼявиться зв’язок.

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