Як вибрати термос, завдяки якому можна приготувати гарячу каву та чай, дитяче харчування чи навіть кус-кус в умовах відключення світла.

Про це розповіли керівниця магазину туристичного спорядження X-ZONE Яна Ростем і професійний туристичний гід Олексій Тимофєєв, передає NNS з посиланням на LIGA.Life.

Як вибрати термос за розміром

Всі термоси можна поділити на три категорії, які відрізняються за об’ємом і формою:

термочашки, зазвичай їхній об’єм – 250 – 700 мл. для рідини, зазвичай мають об’єм 0,5 – 2 л. харчові – близько 1 л.

“Якщо людина живе сама і вибирає термос для рідини, радила б купувати розміром близько 1 л – цього достатньо, щоб їжу запарити, зробити гарячий напій”, вважає Яна Ростем.

Для прогулянок на пів дня треба вибирати із розрахунку 300 мл на людину, розповідає Олексій Тимофєєв:

“Якщо купуєте термос, щоб сидіти в сирому укритті – 600 мл на людину”.

Вибирайте термос за внутрішньою колбою

Матеріал корпусу – більше питання смаку, зауважують обидва експерти. Хтось більше любить пластик, хтось – метал.

Найважливішу роль у збереженні тепла відіграє не корпус, а внутрішня колба, яка може бути металевою, скляною або пластиковою.

Опитані експерти радять термоси з металевою колбою. Це оптимальне рішення за міцністю й теплоізоляцією. Термоси з металевою колбою, за словами Ростем, найбільш довговічні.

Скляні колби бояться ударів, тому можуть прослужити недовго, пояснює Тимофєєв. Хоча, якщо не плануєте носити термос із собою, можна й скляні.

“Пластикова колба не триматиме тепло. Пластик візьме на себе температуру і через 3-4 год матимете холодний напій”, зауважує Олексій.

Зверніть увагу на горловину термоса і пробку

Чим вона ширша, тим більшими будуть тепловтрати. Тобто класичний термос для рідини краще купувати, орієнтуючись на невелику за розміром горловину.

Через неякісну пробку термос теж може швидко втрачати тепло.

Багато моделей мають кнопкову пробку. Їхня перевага в швидкості: натиснув кнопку – полився напій, розповідає Яна. Але кнопковий механізм із часом може зламатися. Якщо вибираєте такий, подивіться уважно в магазині, наскільки якісно він працює, чи немає заїдань, підкреслює експертка.

Термоси з гвинтовою пробкою можна не відкручувати до кінця, щоб налити напій, і вони служитимуть довше, ніж кнопкові, кажуть обоє фахівців.

Є також помпові пробки, які зазвичай роблять на великих термосах (там передбачений кран для подання рідини і пневматичний насос). Такими зручно користуватися вдома, додає Олексій.

Скільки коштує хороший термос

Хороший термос не купиш за 200-300 грн, кажуть експерти. Такі довго не прослужать і погано триматимуть тепло.

“Буває, купуєш дешевий термос, наливаєш у нього гарячий напій, а через 2 год – геть холодний”, розповідає Олексій.

Натомість якісний сертифікований, зроблений за стандартами, утримуватиме гарячим напій десь 6-7 год. А теплим – добу-півтори, пояснює Яна Ростем.

Якісний термос об’ємом 0,75 – 1 л коштуватиме близько 800-1000 грн (залежно від бренду), каже експерт. Олексій радить звернути увагу на Tramp, Tatonka.

Є також якісні японські термоси, які можуть тримати напій гарячим навіть добу, півтори-дві теплим, додає Яна:

“Вони ще дорожчі, але вартують цих грошей”.

Як перевірити якість термоса

Перед першим використанням треба перевірити вдома його герметичність.

Яна радить налити до нього гарячу воду, бо зовнішній корпус не має грітися. Тобто ззовні він має залишитися кімнатної температури.

“Якщо термос гріється ззовні, це або брак, або відбулося пошкодження під час транспортування. Такі варто повернути, де купили”, – наголошує вона.

Олексій радить, купивши термос, набрати туди окріп і на 1 год покласти в морозильник.

Якщо через годину рідина всередині буде холодною – можете його сміливо повертати.

“Якщо термос хороший, то діставши його з морозильника, рідина буде гарячою”, пояснює Олексій.

Як добитися тривалого збереження тепла у термосі

Треба його спочатку прогріти, каже Тимофєєв. Для цього:

залийте в термос окріп;

потримайте хоча б 1 хв, щоб він нагрівся;

тоді вже заварюйте там чай або каву.

“В прогрітому якісному термосі напій залишиться гарячим і через 6-8 год”, додає експерт.

Що треба знати про харчові термоси

Особливістю харчових є широка горловина, крізь яку зручно діставати страву. Термоси для їжі, за словами Ростем, досі не користувалися популярністю. Але, можливо, стануть актуальними в нинішніх умовах.

“До цих термосів зазвичай наливають суп, борщ, каші”, розповідає експертка.

Бажано з’їсти їжу з харчового термоса протягом дня. Їсти на другий день таку їжу експерти не рекомендують.

“Це хороший термос, щоб взяти із собою, наприклад, в укриття, і протягом дня їсти гарячу їжу. Але якщо наллєте гороховий суп, то до вечора він у вас забродить і скисне”, пояснює Олексій.

І каже, що краще мати два окремих термоси для напоїв і для їжі. Адже колба вбирає запахи: