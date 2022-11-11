Як встановити українську мову на Android-смартфон, iPhone та Apple iPad – читайте у матеріалі NNS.

Як встановити українську мову на смартфон

Android-смартфон вже давно має українську локалізацію. Тому, щоб встановити її, не потрібно робити багато різних зайвих процедур. Все робиться дуже просто та швидко.

5 кроків, як встановити українську мову на Android-смартфон:

Спершу потрібно розблокувати смартфон і тоді перейти в «Настройки» => згори опускаємо шторку сповіщень (де ввмикати Wi-Fi чи Bluetooth) і натискаємо на шестерню, що з правого боку. В «Настройках» опускаємося вниз і натискаємо на «Система» => обираємо «Язык и ввод» => «Языки» => «Добавить». Серед списку мов шукаємо «Українська (Україна)» і обираємо її. Потім обов’язково серед двох (чи можливо більше) мов українську потрібно перемістити на перше місце, а російську видалити. Натисніть на три вертикальні крапки, що вгорі справа => натисніть «удалить» => оберіть «русский (Украина)» => натисніть на значок кошика, що вгорі з правого боку => на питання «Удалить выбранные языки?» натисніть «Ок». Видалення російської з інтерфейсу не означає, що ви її видаляєте з розкладки клавіатури! Тобто, російська досі буде доступною для листування з сім’єю, друзями, колегами. Перезавантажте смартфон. Потрібно затиснути праву бокову фізичну кнопку живлення на смартфоні (ту, що менша), і тримати доти, поки не з’явиться меню => натисніть «Перезапуск». Перезапустити смартфон потрібно, щоб повністю видалити російську локалізацію, оскільки після зміни з російської на українську інколи можуть з’являтися деякі написи російською.

Як встановити українську мову на iPhone

Apple iPhone також давно має українську локалізацію. Тому, щоб встановити її, не потрібно робити багато різних та зайвих процедур. Все робиться дуже просто та швидко.

4 кроки, як встановити українську мову на смартфон:

Спершу потрібно розблокувати смартфон і тоді перейти в «Настройки» (переважно є на першому робочому столі з іконкою шестерні). В «Настройках» опускаємося вниз і натискаємо на «Основные» => обираємо «Язык и регион» => натискаємо «Добавить язык» (синім кольором) і обираємо «Українська». Після другого пункту зʼявиться сповіщення – натискаємо на «Сменить на украинский». Смартфон швидко перезавантажиться. Після зміни мови, нижче буде «Предпочитаемый порядок языков» – видаляємо «русский» свайпом вліво. Після видалення, iPhone швидко перезавантажиться.

Там же, в розділі «Мова і регіон» («Язык и регион») можна буде змінити регіон на «Україна», якщо у вас встановлений інший.

Зазначимо, процедура встановлення української мови на Apple iPad аналогічна до iPhone.

Джерело: pingvin.pro

Як додати українську мову на комп’ютер – покрокова інструкція