Як вберегти побутову техніку при раптовому відключенні світла

Щоб вберегти побутову техніку при раптовому відключенні світла чи стрибка напруги варто вчасно убезпечити домівку спеціальними пристроями.

Про це NNS розповідає з посиланням на ТСН.

Через погану якість живлення електромережі значно знижується термін служби побутової техніки. Напевно, з кожним хоча б один раз у житті траплялася така ситуація, коли через раптове вимкнення світла перегорав електрочайник чи інший прилад.

Існують спеціальні пристрої, які допомагають вберегти техніку від перепадів напруги та раптового зникнення електрики.

Реле напруги для побутової техніки

Цей пристрій також називають відсікач напруги — це прилад, який відключає напругу вашої домашньої мережі, якщо вона виходить за встановлені межі. Зазвичай це приблизно 160-170 Вольт за нижньою межею і 250-260 Вольт за верхньою межею. Щойно ситуація стабілізується, він підключає їх знову.

Реле напруги бувають локальної дії або на весь будинок (квартиру). Бувають реле, що вмикають у розетку, для одного електроприладу, і реле, що встановлюють біля електролічильників.

Можна поставити мережевий фільтр, що захищає від невеликих перепадів напруги один електроприлад, наприклад, комп’ютер, телевізор або холодильник. Однак від великих стрибків напруги він не врятує.

Стабілізатор напруги

Такий прилад діє за схожим принципом, адже контролює рівень напруги, стабілізуючи стрибки та не даючи техніці виходити з ладу. Але його називають більш досконалим. Він забезпечує електроприладам відмінну якість електроенергії, що продовжує термін використання електрообладнання в декілька разів.

Джерела безперебійного живлення

Найчастіше їх використовують для цифрових пристроїв, які мають друковану плату з радіокомпонентами. Зазвичай це ноутбуки, комп’ютери, телевізори.

“Розумні” розетки

Ними можна керувати навіть на відстані. Вони вимикають живлення за графіком та допомагають контролювати споживання електроенергії. Краще поєднувати їх з іншими пристроями для захисту побутової техніки.

Генератори

Для приватних будинків найкраще підійдуть бензинові або дизельні генератори. Проте фахівці радять обирати перші. Для резервного живлення невеликих потужностей краще обирати бензинові генератори, оскільки на побутовому рівні дизельний двигун економії не принесе. Бензинові двигуни простіші в обслуговуванні, легші, краще запускаються при низьких температурах. Також є генератори з автозапуском. Вони самі вмикаються у разі вимкнення світла.

Акумулятори

“Електронезалежність” у квартирі можна досягнути завдяки блокам безперебійного живлення з потужними акумуляторами (UPS). Це досить серйозне обладнання, яке дає можливість господарю користуватись всіма електроприладами у звичному режимі.

Якщо у вас немає можливості придбати спеціальний пристрій, не забувайте вимикати з розетки всі прилади, якими ви не користуєтесь в цей час.

Кожен прилад, підключений до нестабільної мережі, може перегоріти, тож краще не ризикувати побутовою технікою.

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