Як прибрати неприємний запах із шафи з одягом – три простих способи

Неприємний запах в шафі з одягом важко повністю видалити. Більшість освіжувачів повітря лише маскують його, тому, час від часу ми повинні міняти ароматизатори і проводити генеральне прибирання.

Щоб усунути неприємний запах з шафи, для початку потрібно дізнатися причину його появи там. Їх може бути кілька:

основна – брак вентиляції;

також це можуть бути брудні речі;

погано просушена білизна;

вогкість.

Після того як причини появи стороннього запаху виявлені, прибрати його буде значно простіше.

Зазначимо, що перед тим, як скористатися цими порадами, спочатку бажано перебрати речі в шафі, та випрати ті, які вже неприємно пахнуть.

Як нейтралізувати неприємний запах у шафі

Оцет – незамінний помічник у подібних справах, адже він чудово притягує неприємні аромати та нейтралізує їх. Налийте трохи рідини в місткість, накрийте її харчовою плівкою, гострим предметом виконайте отвори і залиште миску в шафі. Раз на тиждень міняйте освіжувач і неприємні аромати зникнуть.

Активоване вугілля – ці ліки також чудово справляється з нейтралізацією запахів. Достатньо розмістити в шафі лише кілька пігулок для того, щоб там панував нормальний аромат. Міняти таблетки варто раз на тиждень.

Туалетне мило – найдешевше мило зі стійким ароматом позбавить вашу шафу від неприємних запахів. Його навіть не потрібно звільняти від упаковки.

NNS з посиланням на telegraf

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