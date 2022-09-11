Як правильно зберігати картоплю і моркву, щоб вони залишалися свіжими

Картоплю і моркву можна зберігати свіжими значно довше, ніж може здатися на перший погляд.

Овочі не засихатимуть і не в’янитимуть, якщо правильно їх зберігати.

Про лайфхаки, які допоможуть зберегти свіжість картоплі та моркви, розповідає NNS з посиланням на Телеграф.

Так, картопля, морква та інші коренеплоди зберігаються найдовше, якщо їх тримати у темряві.

Тому слід зберігати овочі в мисці або контейнері, які треба прибрати в кухонну шафу або ящик. Справа в тому, що картопля дуже чутлива до світла, особливо сонячного — через нього вона починає зеленіти.

Якщо вам потрібно зберегти свіжими продукти, що швидко псуються, то помічником стане простий інгредієнт — звичайна вода. Щоб морква не в’янула, зануріть її в крижану воду і витріть насухо — це допоможе овочу швидко оживитися.

Інший спосіб використання води — зберігати нарізані овочі, такі як морква та картопля, у воді в холодильнику. Так вони довше залишаються хрусткими й свіжими. Знайте, якщо морква стає м’якою, значить, вона зневоднена.