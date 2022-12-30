Як позбутися запітнілих вікон – простий лайфхак

Витирати вологу з вікон щодня не надто приємно. НСН розповідає, як завдяки перевіреному способу можна позбутися запітнілих вікон.

Для цього знадобляться кілька інгредієнтів, які є бюджетними та доступними.

Які потрібні складники, щоб позбутися запітнілих вікон

Господарське мило 1 чайна ложка.

Гліцерин 1/2 чайної ложки.

Скипидар 2-3 краплі.

Спосіб приготування та використання

Суміш розрахована на обробку одного великого вікна.

Перед використанням потрібно змішати між собою усі складові.

Потім нанесіть суміш на серветку та розподіліть її по склу, не залишаючи необроблених місць.

Скло помутніє, візьміть суху серветку і протріть вікно до прозорості.

Після цих маніпуляцій вікна будинку будуть чистими, прозорими і блищатимуть чистотою. Такий спосіб обробки вікон надасть їм захисну плівку, яка не дасть вікнам запітніти. Через місяць повторіть обробку ще раз, якщо буде потрібно.

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Недостатня енергоефективність склопакету.

Недостатній або нерегулярний прогрів приміщення.

Погана або взагалі відсутня вентиляція.

Велика ширина підвіконня.

Неправильний монтаж вікна.

В цих випадках вже знадобиться допомога майстра. Він має визначити, які саме помилки були допущені під час монтажу та які зони є проблемними, якщо потрібно – провести перемонтаж конструкції зі зміщенням в отворі, облаштувати монтажний шов за тришаровою технологією та забезпечити достатню теплоізоляцію по периметру вікна.

Джерело: belnovosti, zaxid.net

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