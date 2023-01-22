Як подолати панічні атаки – три дієві вправи

Психіатр і фахівець із питань медитації розповіли, як подолати панічні атаки та вивести себе з небезпечного стану.

Останні новини України та трагічні події щодня залишають на нашій психіці негативний слід. Це відбивається на нашому самопочутті, може спричиняти стреси та неконтрольовані зміни настрою. У деяких випадках у людей виникають панічні атаки, але що з ними робити і як їх позбутися вони не знають, передає НСН.

Що таке панічна атака

Панічна атака — це сильне почуття страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий досвід.

Панічні атаки можуть дуже лякати, особливо дітей, але зазвичай їх можна зупинити у разі лікування. Важливо знати, що панічна атака не заподіє шкоди і це відчуття пройде, навіть якщо так не здається під час нападу.

Ознаки та симптоми панічних атак

Під час панічної атаки людина може відчувати втрату контролю над тим, що відбувається навколо, бути наляканою відчуттям небезпеки. Їй навіть може здаватися, що вона помирає. Наш організм може по-різному реагувати на панічні атаки. Серед цих реакцій:

задишка, прискорене або ускладнене дихання;

запаморочення або відчуття непритомності;

світло здається яскравішим та інтенсивнішим;

прискорене серцебиття та стиснення у грудях;

потовиділення більше звичайного;

тремтіння кінцівок та хиткість у ногах;

сльози, незмога перестати плакати;

відчуття, ніби людина «застрягла» та не може рухатися;

спазми у шлунку або нудота.

Лікар-психіатр, психоневролог Макар Шейко та фахівчиня з медитації Кейт Якобс розповіли, як впоратися з панічною атакою.

Як подолати панічні атаки

Правило 5 секунд. Це дуже потужна практика, суть якої зводиться до концентрації на диханні. Просто вдихайте повітря і в цей час рахуйте до п’яти. Затримайте дихання у верхній точці, знову порахуйте до 5 і видихайте. Під час видиху також слід рахувати. Рекомендується повторювати 5 разів.

Правило 4-7-8. На чотири вдихайте, затримуйте дихання до семи й видихайте на вісім. Відразу ж повторюйте вправу після завершення. Якщо відчувається підвищене напруження, дихайте через рот.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Медитации • Katia Jacobz (@kate_who_meditate)

Поперемінне дихання. Закрийте праву ніздрю великим пальцем, а вказівний і середній покладіть на перенісся. Вдихніть через ліву ніздрю, а потім закрийте її безіменним пальцем, праву звільніть і видихніть набране повітря через неї. Після цього змініть положення пальців і повторіть цикл кілька разів.

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