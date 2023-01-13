Як підключити генератор до будинку – правила безпеки

Як підключити генератор до приватного будинку? Експерти розповіли правила автоматичного підключення та через трифазний вимикач.

Генератори потрібно використовувати строго за інструкцією з урахуванням всіх заходів безпеки.

Ритейлер “Епіцентр” надав докладні інструкції щодо підключення та використання обладнання. Насамперед рекомендації стосуються українців, які збираються встановити генератори для приватного будинку, передає НСН.

Де встановити генератор?

Генератор можна встановити на вулиці, але при цьому потрібно подумати про його захист від дощу, снігу та інших впливів довкілля. Деякі виробники пропонують покупцям генератори з кожухом, який захищає не тільки від опадів, а й від шуму. Або можна спорудити захисний контейнер з металевих листів, фальш- або сендвіч-панелей. А ось встановлювати цей агрегат під звичайний навіс не зовсім коректно.

Також прилад можна розмістити у приміщенні, наприклад, у підвалі або, якщо дозволяє площа житла, у спеціальній генераторній кімнаті. Це неймовірно зручно, особливо за поганої погоди, коли хотілося б включити альтернативне джерело живлення, не залишаючи теплий будинок. Але потрібно продумати шумоізоляцію (обшивка стін пінопластом або скловатою) та вентиляцію для припливу повітря.

Як підключити генератор, залежить від його типу

Генератор з ручним стартером запускається за допомогою троса. Це зручно, якщо пристрій є невеликим, оскільки сила опору є маленькою. Такий прилад погано запускається на морозі – може знадобитися 5-6 посмикувань пускового троса.

Генератор з електростартером вимагає лише повороту ключа в замку запалювання.

Генератор з автоматичним запуском двигуна не вимагає участі, оскільки він починає працювати одразу після того, як у мережі зникає напруга.

Також різняться способи підключення установки. Наприклад, відключення генератора через трипозиційний вимикач – для цього потрібно окремо купувати рубильник. Трипозиційний вимикач має три положення живлення: від мережі, генератора та середнє – для відключення живлення. Це один із найбезпечніших варіантів підключення.

Як включити генератор після зникнення світла

переведіть трипозиційний рубильник в середнє положення;

заведіть генератор залежно від типу запуску двигуна;

вставте провід живлення в розетку на генераторі;

увімкніть автомат захисту на генераторі;

зачекайте 5-10 хвилин, доки двигун прогріється;

переведіть трипозиційний вимикач у живлення від генератора.

Після появи централізованого електроживлення необхідно вручну вимкнути генератор – перевести трипозиційний вимикач у положення живлення від мережі. Після цього – зняти навантаження з генератора та заглушити його.

При цьому найзручнішим є підключення генератора через автоматичне введення. У цьому разі запуск відбувається автоматично. Блок автоматичного введення резерву (ABP) можна придбати окремо. Його підключають до мережі живлення та генератора. Щойно повноцінна робота мережі припиняється, блок ABP автоматично приводить у роботу обладнання.

Які генератори підходять для приватних будинків найкраще

однофазні генератори з вихідною напругою 220 Вт – для будинків, де є лише заземлення та одна лінія живлення;

трифазні з напругою 380 Вт – для будинків з трьома лініями живлення та одним заземленням.

Водночас експерти зазначають, що сумарна потужність всіх підключених до генератора пристроїв повинна бути на 15% нижчою від заявленої потужності самого обладнання.

Як не потрібно підключати генератор

Через автомат захисту мережі, оскільки ви можете забути відключити генератор і подати струм. Це може сприяти тлінню обмоток і псуванню генератора. Якщо не виводити нуль на загальну шину, деякі прилади можуть працювати неадекватно. На виході з генератора немає чітких фаз і нуля. На кожний провід припадає по 110 Вольт. Але є виняток: інверторні генератори, які на виході мають і нуль, і фазу.

Розетка у розетку. При такому способі дроти розетки, і підключені таким способом до генератора прилади, можуть вийти з ладу.

Незважаючи на всю отриману інформацію, все ж таки краще і безпечніше викликати професіонала з досвідом. Тоді підключення генератора до будинку буде максимально швидким та приємним. Від вас лише потрібно підготувати підходяще приміщення та все необхідне для підключення.

Джерело

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