Як передати показання газу, якщо ви “не дружите” з інтернетом – інструкція

Передати показання газу людям, які “не дружать” з інтернетом, може бути проблемною. Але спосіб є і він простий.

Як передає NNS, про це розповіли у газопостачальній компанії “Нафтогаз України”.

Коли і кому передавати показання газу

Передавати показання лічильників газу треба з 1 по 5 число кожного місяця вашому оператору газорозподільної мережі (ГРМ) або облгазу.

Функція розподілу газу належить безпосередньо оператору ГРМ. Саме представники цих компаній можуть приходити і перевіряти покази лічильників і стан газового обладнання.

Нафтогаз використовує дані від ГРМ для формування рахунків споживачів. Якщо щомісяця передавати показання, рахунки будуть сформовані правильно.

На сайті Нафтогазу можна знайти посилання на оператора ГРМ або облгазу, за яким можна перейти і передати показання.

Важливо! Особові рахунки у Нафтогазу та оператора ГРМ відрізняються.

Інші способи передачі

Можна звернутися до чатботу оператора ГРМ або зателефонувавши за контактним номером.

Якщо ви не знаєте контактів оператора ГРМ, вони є у вільному доступі. Якщо у вас немає доступу до інтернету, попросіть близьких дізнатися номер вашого оператору ГРМ.

Наприклад, для нікопольців, які користуються послугами АТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ”, контакти будуть такими: +380 (56) 787 01 04; +380 (67) 009 01 04

“Для більш детальної перевірки даних просимо вас написати в особисті повідомлення компанії особовий рахунок, ПІБ власника та адресу помешкання”, додали в Нафтогазі.

Дивіться за відеоінструкцію, як передати показання лічильників.