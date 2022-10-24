Як обрати повербанк і скільки за нього доведеться заплатити

Як обрати повербанк для зарядки смартфонів. Які на них ціни у найпопулярніших магазинах і на що варто звернути увагу перед покупкою.

Про це NNS розповідає з посиланням на РадіоТрек.

Як обрати повербанк: 5 критеріїв

Місткість. Об’єм акумулятора – одна з головних характеристик, адже від цього безпосередньо залежить, на скільки зарядок вистачить пристрою. Однак не поспішайте обирати максимально великий об’єм: якщо ви берете пристрій на звичайну прогулянку, вистачить апарата з ємністю до 10000 мАг, тоді як махини від 20000 мАг і більше підійдуть для тривалих походів чи подорожей.

Габарити. Тут усе залежить від його ємності, бо чим більше енергії тримає акумулятор, тим більше місця він займає. Тому рекомендації будуть ідентичними: відштовхуйтеся від сценаріїв використання.

Потужність. Поряд із ємністю повербанка в його характеристиках вказується вихідна та вхідна потужність («Вт» – Ватт), яка безпосередньо впливає на швидкість заряджання. Чим вона вища, тим швидше заряджається або смартфон (вихідна), або сам повербанк (вхідна).

Стандарт швидкої зарядки. Мало купити повербанк із потужністю 50 Вт. Він ще й повинен відповідати стандарту швидкого заряджання саме вашого смартфона, бо в іншому разі пристрій відновлюватиме енергію у стандартному режимі. Пам’ятайте, що будь-який стандарт Fast Charge – це комбінація сили струму та електричного потенціалу. Тобто покупцю треба перевірити заявлені показники Вольт та Ампер у характеристиках акумулятора та смартфона.

Порт. Ще один важливий фактор, адже найчастіше акумулятор підключають до смартфону через дріт. Тому перед покупкою перевірте, через які роз’єми заряджається повербанк та ваш мобільний пристрій. Також пам’ятайте, що далеко не всі порти підтримують заявлений виробником стандарт швидкого заряджання.

Важливо! Зважаючи на те, що повної зарядки повербанку вистачить буквально на кілька підзарядок мобільного, краще, аби кожен член родини мав власний такий пристрій.

Які ціни на повербанки

Відразу зауважимо, що абревіатура УМБ розшифровується як «універсальна мобільна батарея»

Comfy

В інтернет-магазині ціни на повербанки стартують від 299 грн. А максимальна вартість портативної зарядки, яку можна знайти серед пропозицій магазину – 197 999 грн.

Якщо обрати фільтр «За популярністю», то серед найдешевших варіантів – батарея мобільна Duracell 3350 mAh за 349 грн. Трохи дорожче – за 649 грн – покупцям пропонують батареї мобільні марки «Xipin» на 10000 mAh.

Ціни на інші популярні пристрої, що увійшли до умовного ТОП-10, коливаються у межах 1299-3999 грн.

Найдорожча позиція – це батарея мобільна Bluetti 3000W (AC300+B300) з ємністю 240 А/г. Від цієї штуки можна заряджати все: ноутбук, смартфон, планшет, електронну книгу, навушники чи смарт-годинник. Однак, як вказано на сайті, цей товар закінчився.

АЛЛО

Тут ціни на повербанки також стартують від 299 грн і зупиняються на позначці у 4299 грн.

Найдешевший варіант, який зараз реально придбати – Swissten 10000 mAh BLACK CORE SLIM USB-C INPUT за 699 грн. На 100 грн дорожчі пристрої марки «Romoss» з такою ж ємністю, а за +200 грн вийде вже Xiaomi Redmi Power Bank на ті ж 10000 mAh.

Якщо обрати фільтр «За популярністю», то до умовного ТОП-10 потраплять повербанки у ціновому діапазоні від 899 до 4299 грн (Apple MagSafe Battery Pack).

Ельдорадо

Ціна на повербанки у цьому інтернет-магазині – від 273 грн до 11 999 грн.

Найдешевший доступний варіант – універсальна мобільна батарея INTENSO PM5200 на 5200mAh – за 360 грн (вказується, що це акційна ціна). Наступна бюджетна модель – універсальна мобільна батарея 2E-PB500B-BLUE на 5000 мА/ч – за 399 грн.

А якщо шукаєте повербанк з більшою ємністю, то до списку найдешевших входить, наприклад, пристрій марки «INTENSO» на 10000 mAh за 559 грн (також зі знижкою).

В умовну десятку найпопулярніших повербанків на цьому сайті увійшли портативні зарядні пристрої з вартістю від 699 до 3999 грн (найдорожчий варіант – пристрої фірми «BASEUS» на 20000 мАг).

Rozetka

Тут ціни стартують від 8 грн. Товару за таку ціну в наявності, звісно ж, немає. На сайті вказано, що це був «УМБ Зарядний пристрій Power Bank UKC KC-05 з Ліхтариком 35000mAh».

Крайня цінова пропозиція – повербанк за 492 408 грн. Це був «Power Bank XPRO POWER QI 6000 з бездротовою зарядкою + QI-адаптер для телефону в комплекті», якого в наявності на сьогодні теж немає.

Найдешевший доступний варіант повербанку у цьому інтернет-магазині – Power bank універсальна мобільна батарея PowerPlant PB-LA9223 2600mAh за 240 грн. А за 269 грн пропонують пристрій УМБ Esperanza вже на 4400 mAh з життєвим циклом у тисячу зарядок.

До умовного ТОП-10 увійшли варіанти в ціновому діапазоні від 599 до 5799 грн (Promate PowerMine-130W 38000 mAh). Є декілька пропозицій з ціною до тисячі гривень, наприклад, акційна Canyon PB-108 на 10000 mAh за 679 грн або УМБ Griffin з тією ж ємністю за 790 грн (теж акційна пропозиція).

Фокстрот

Ціни на повербанки тут стартують від 119 грн (Powerbank TRUST URBAN REVOLT Power Bank 1800T з ємністю 1800 мАг). Найдорожчий варіант коштує 7499 грн – це Powerbank POWERPLANT PB-9700 на 20100 mAh.

Обираючи фільтр «Популярні» й умовний ТОП-10, отримуємо ціновий діапазон у 749 – 1709 грн. Портативні акумулятори на 10000 мАг – серед популярних варіантів – можна придбати за 749 грн (марки «COLORWAY»), а на 20000 мАг – за 1709 грн (того ж виробника).

КТС

Тут ціни – від 324 до 5999 грн. Найдешевша доступна позиція наразі – батарея універсальна Intenso PM5200 на 5200mAh за 354 грн.

Трохи дорожчі варіанти – батареї універсальні з ємністю 5000mAh: 2E PB500B Power Bank за 399 грн та Hama Slim 5HD за 419 грн.

Також до умовного ТОП-10 бюджетиних пропозицій входять варіанти «Intenso» на 10000 mAh (за 548 та 561 грн). А от бюджетні портативні зарядні пристрої на 20000 mAh коштують вже від 1099 грн і більше.

Серед «найпопулярніших» в інтернет-магазині можна зустріти як пристрій за 399 грн (з ємністю на 5000 мАг) або ж за 899 грн – уже на 10000 мАг, так і повербанки за 1299 грн (наприклад, батарея універсальна Xiaomi Mi 3 Ultra Compact 22.5W 10000mAh чи навіть батарея універсальна Riva Rivapower VA2180 20000mAh).

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