Як дізнатися, чи прослуховується ваш телефон? Є кілька простих способів, які допоможуть в цьому розібратися.

Про це розповідає NNS з посиланням на НВ.

Види прослуховування телефону

Переадресація дзвінків та СМС-повідомлень на інший номер без відома власника є одним з найпростіших і найпоширеніших методів прослуховування. У такому разі, крім вас, розмова або повідомлення передаються ще й на інші невідомі пристрої.

Шкідливе програмне забезпечення, встановлене на смартфоні, може також прослуховувати розмови та красти, або знищувати особисті дані. Такий спосіб працює через увімкнення мікрофона та отримання інформації в радіусі до 100 метрів. Потрапляння таких програм у телефон можливе через мобільний інтернет, Wi-Fi-з’єднання, MMS-повідомлення, через Bluetooth або з ПК.

Найскладнішим, але максимально дієвим способом є використання особливої техніки, що прослуховує. Це може бути як дорогий спеціальний комплекс, так і телефон із спеціальними модифікаціями, які продаються нелегально. Така техніка дозволяє прослуховувати чужі розмови в реальному часі.

Ознаки прослуховування телефону

Під час розмови чується тріск чи відлуння.

Акумулятор розряджається швидше, ніж раніше. Особливо на цю ознаку потрібно звернути увагу, якщо смартфон є досить новим.

Батарея сильно перегрівається, навіть якщо телефон не використовується.

Смартфон самостійно вмикається та вимикається, заново реєструється в мережі.

Якщо покласти заблокований гаджет біля телевізора або колонок, вам у цей час ніхто не дзвонить і не пише, але ви все одно чуєте незвичні звуки і шуми, швидше за все, ваш телефон на прослуховуванні.

Як перевірити прослуховування

Як перевірити, чи прослуховується телефон за допомогою коду:

Введення комбінації *#21# допомагає з’ясувати, чи увімкнена на вашому смартфоні переадресація дзвінків та текстових повідомлень на інший номер телефону. Працює як на андроїд-пристроях, так і на айфоні.

За допомогою коду *#62# можна з’ясувати, який номер переадресовується інформація.

Якщо у вас айфон, то комбінація *#67# допоможе перевірити номер для переадресації.

Код *#33# допоможе дізнатися чи варто блокування на функції SMS, MMS, а також про внесення номерів телефону до чорного списку. Також дана комбінація дозволяє скасувати внесені зміни.

Як дізнатися, чи є прослуховування телефону через спеціальні програми:

EAGLE Security FREE — здійснює аналіз розташування смартфона та ідентифікує станції. Крім того, є можливість отримати інформацію про програми, які приховано використовують вашу камеру або мікрофон, а також можливість обмежити доступ до фото та відео.

Darshak здатна виявити програми, які приховано надсилають повідомлення текстового формату без вашого відома.

CatcherCatcher — програма допоможе зберегти ваш смартфон від підставних базових станцій.

Anti Spy Mobile — безкоштовна програма, яку можна завантажити в Google Play. Вона блокує будь-які підозрілі програми, орієнтовані на стеження за телефоном.

Якщо ви не довіряєте спеціальним кодам та додатковим програмам, то дізнатися про прослуховування телефону також можна зателефонувавши своєму мобільному оператору. Він особисто перевірить лінію за допомогою професійного обладнання та визначить, чи передаються розмови та повідомлення третім особам.

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