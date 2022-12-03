NNS розповідає, як швидко перевірити, чи працюють батарейки і які правила використання допоможуть продовжити їхню роботу.

Перевіряємо, чи працюють батарейки

Якщо під рукою не виявилося спеціального тестера, можна перевірити батарейку на працездатність простим способом: для цього потрібно підняти її перпендикулярно горизонтальній твердій поверхні на висоті 2 – 3 см і обережно відпустити.

Якщо батарея робоча, то вона впаде з твердим звуком і, швидше за все, залишиться стояти. Вироблений елемент видасть при падінні приглушений звук і перекинеться.

Якщо метод не допомагає, збільшіть висоту падіння батарейки до 20 см. Заряджений елемент просто впаде на бік, а ось розряджений може кілька разів підскочити і відлетіти від місця падіння на кілька см. Існує думка, що даний спосіб перевірки працює тільки з алкалиновыми батарейками, але точного підтвердження цьому немає.

Ну, і самий простий спосіб перевірити працездатність батарейки, це вставити її в той чи інший прилад, наприклад, в пульт, який вимагає мінімального залишкового ресурсу для роботи. Якщо батарейки не працюють в пульті, їх можна сміливо викидати.

Як подовжити роботу батарейок

Кілька порад і хитрощів допоможуть зекономити та продовжити життя батарейок:

Зберігайте батарейки в сухому місці за температури від 20 до 25°C. Так вони працюватимуть довше;

Обмежте час використання: намагайтеся не використовувати батарейки без перерви протягом надто тривалого періоду, оскільки ви ризикуєте швидше їх розрядити;

Вийміть батарейки з пристроїв: якщо прилад не працює, то обов’язково повністю вимкніть його або вийміть батареї. Крім того, батареї, залишені в пристрої занадто довго, іноді можуть пошкодитись;

Замініть усі батареї одночасно: у пристрій, якому потрібно для роботи кілька батарейок, бажано міняти всю серію одночасно. Це питання балансування, адже тоді вони будуть використовуватися рівномірно і працюватимуть довше;

Повторно використовуйте розряджені батарейки: є пристрої, які споживають більше енергії, ніж інші. Тому замість того, щоб викидати батарейки, використовуйте їх повторно, наприклад, у пультах та настінних годинниках. Все, тому що вони споживають набагато менше енергії.

Що не можна робити з батарейками

Важливо пам’ятати що ніколи не можна пошкоджувати батарейки. Також не можна кидати їх у вогонь через ризик вибуху.

Використані батарейки не можна викидати, оскільки вони містять токсичні речовини. Їх потрібно здавати у спеціальні пункти збору, адже потім їх можна переробити.

Джерело: РБК-Україна і ek.ua