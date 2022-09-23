Деякі люди вважають, що сім-карта розряджає акумулятор , тому телефон краще якнайчастіше тримати з увімкненим авіарежимом або без сімки зовсім. Чи насправді це так?

Чи правда, що сім-карта впливає на заряд батареї ? А якщо у смартфоні їх одразу дві?

На ці питання відповідає NNS з посиланням на itechua.

Сім-карта розряджає батарею?

Сім-карта завжди була дуже добре захована у смартфоні: спочатку вона була під батареєю, тепер — у слоті, який потрібно відкрити спеціальною голкою. Мабуть, це найрідкісніший роз’єм у смартфоні — принаймні зараз. Років 10-15 тому користувачам доводилося діставати її не тільки для заміни, а й просто у разі зависання телефону. Зараз простіше і дешевше мати запасний смартфон або просто відразу купити пристрій з двома сім-картами або підтримкою eSIM.

Зрозуміло, робота модуля зв’язку в телефоні розряджає батарею навіть у режимі очікування, тому виробники телефонів завжди вказують час, протягом якого телефон здатний протриматися в таких умовах включеним. Ще більше зв’язок розряджає телефон, коли ви здійснюєте дзвінок або використовуєте інтернет, а також під час пошуку мережі.

Саме в таких випадках (наприклад, у дорозі) смартфон краще переводити в авіарежим, оскільки низький рівень сигналу змушує передавач працювати на повну потужність. Виходить, сама сім-карта розряджає акумулятор телефону, будучи необхідною частиною радіомодуля, а батарея сідає через активну роботу при поганому сигналі мережі або постійному використанні. Виходить, смартфон з двома сім-картами розряджається вдвічі швидше?

Дві сім карти – які витрати батареї?

Виявляється, дві сім-карти не завжди викликають підвищену витрату батареї. Можливо, раніше так і було, коли користувачі купували спеціальний кастомний адаптер на дві сім-картки, враховуючи, що телефон підтримував лише одну. Через якийсь час з’явилися технології для використання двох карток відразу: зараз використовується Dual Sim Dual Active (дуже рідко) та Dual Sim Dual Standby (майже скрізь).

Перша хороша тим, що обидві сім-карти працюють одночасно в окремих радіомодулях, тому можна спокійно дзвонити користувачеві на інший номер, якщо він говорить по першому. Однак, такий спосіб прискорює розрядку телефону. Друга технологія передбачає, що використовується один радіомодуль на дві карти, але дзвінок не пройде, якщо людина розмовляє іншим номером.

Як ви розумієте, другий спосіб набагато економічніший: вони знижує споживання заряду батареї, коли в телефон вставлені дві сім-картки відразу. Вплине на витрату батареї та вищезгаданий фактор сигналу стільникової мережі: якщо встановлені картки різних операторів, то кожна залежно від покриття десь гірше ловитиме мережу і, відповідно, збільшуватиме витрату батареї. Особливо ви помітите це при подорожі потягом, коли перетинаються різні зони покриття, і відразу обидві сім-карти шукають сигнал мережі.

Втім, навіть робота двох сім-карток вимагає менше енергії, ніж ігри або серфінг в інтернеті! Примітно, що наразі набула поширення саме технологія Dual Sim Dual Standby, оскільки це не тільки менше витрачає заряд батареї, але й вимагає менших витрат при створенні смартфона. Не забудьте про те, що й місця всередині смартфона такий модуль займає менше – це важливо при створенні пристроїв.

Висновок

За підсумками, можна сказати, що SIM-карта розряджає телефон тільки при активному використанні або при поганому сигналі мережі, коли смартфон постійно шукає підключення. Те саме можна сказати і про дві сім-карти в смартфоні: технологія DSDS робить витрату мінімальною в режимі очікування. Тому смартфон не буде розряджатися вдвічі швидше, ніж пристрій з однією сім-картою, але телефон з двома сім-картами витрачає більше енергії , якщо сигнал мережі залишає бажати кращого.

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