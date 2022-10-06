Чи безпечно оплачувати смартфоном покупки в магазині – які є ризики

У сучасному світі оплачувати смартфоном покупки в магазині зручно і доступно. Але наскільки безпечний цей метод, чи може шахрай викрасти ваші гроші?

Про це розповідає NNS з посиланням на допис Financial Literacy Ukraine.

Технологія NFC (Near Field Communication) — це технологія, яка дозволяє швидко та безконтактно передавати дані між пристроями на невеликій відстані. Цю технологію активно використовують у сфері безготівкових розрахунків.

Вона вбудована в смарт-годинник, фітнес-браслети, і вже навіть каблучки. Сучасним користувачам смартфонів не потрібно носити з собою фізичні банківські картки, тому що розраховуватись у магазинах, транспорті, кафе та ресторанах можна безконтактно.

Щоб сплатити за покупку, достатньо піднести смартфон або пристрій з NFC до платіжного терміналу, підключеного до інтернет-мережі.

Чи безпечно оплачувати смартфоном

Як пояснюють експерти, сплачувати смартфоном безпечно, шанси зловмисників викрасти гроші близькі до нуля. Ось чому:

передача даних між пристроями (між смартфоном та терміналом) здійснюються на малій відстані — в радіусі 10 см;

смартфон не передає жодних даних про платіжну картку. Оплата здійснюється швидко — за декілька секунд, під час якої смартфон передає одноразовий ключ, створений спеціально для кожного платежу. Тобто продавець не отримує жодних конфіденційних даних про вашу картку та рахунки.

Проте у разі фізичної втрати смартфона можуть бути певні ризики, але тільки якщо на смартфон не було встановлено жодного захисту, і його без проблем може розблокувати будь-яка особа. Адже під час оплати смартфоном, смартфон має бути розблокований.

Як захистити свій смартфон

Встановіть пароль на вхід або використовуйте біометрію для входу (сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя).

У разі втрати смартфона або його крадіжки потрібно зателефонувати до мобільного оператора та банку, щоб заблокувати свої рахунки, сплачувати смартфоном безпечно, шанси зловмисників викрасти гроші близькі до нуля. Ось чому:

передача даних між пристроями (між смартфоном та терміналом) здійснюються на малій відстані — в радіусі 10 см;

смартфон не передає жодних даних про платіжну картку. Оплата здійснюється швидко — за декілька секунд, під час якої смартфон передає одноразовий ключ, створений спеціально для кожного платежу. Тобто продавець не отримує жодних конфіденційних даних про вашу картку та рахунки.

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