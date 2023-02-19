Чому телефон швидко розряджається вночі – 10 причин, які можуть впливати

Телефон швидко розряджається вночі. Які можуть бути причини? Сучасні телефони є вельми чутливими гаджетами, тому треба слідкувати за тим, аби батарея повністю не сідала.

Які функції та додатки можна вимкнути (або ж увімкнути), щоб телефон розряджався набагато повільніше. Про це розповідає НСН з посиланням на Телеграф.

Користуємося енергозберігаючим режимом

Вельми очевидна річ, але саме такий режим якнайкраще економить заряд батареї. Він допомагає смартфону самостійно адаптуватися і обрати програми, які можна зупинити, а життєдіяльність яких варто підтримувати. Також він регулює яскравість екрану, зменшує частоту обробки процесора та пригальмовує інші функції.

Вимикаємо push-сповіщення

Ризикований варіант у випадку війни, коли телефони часто слугують джерелом інформування про тривогу. Однак сповіщення можна вимикати на ніч у численних додатків, зокрема месенджерів Facebook, Telegram, Viber. Для цього слід “поритися” у налаштуваннях застосунку. Не забудьте тільки увімкнути їх знову, аби вдень не пропустити нічого важливого.

Вимкніть синхронізацію із обліковим записом

Погоджуємося, багато незрозумілих слів, але якщо хочете допомогти батареї, розібратися доведеться. Мова йде про фонову синхронізацію даних вашого телефона із мережевою хмарою, які зазвичай автоматично увімкнені на більшості телефонів. Всі дані, якщо ви завантажуєте, переносяться у мережеве сховище, при цьому смартфон споживає багато батареї та інтернету.

Аби вимкнути цю функцію, знайдіть у “Налаштуваннях” пункт “Облікові записи”. Там пошукайте кнопку відключення синхронізації. Якщо ж вона знадобиться, її завжди можна ввімкнути назад.

Чому телефон швидко розряджається? Зменшіть яскравість екрану

Пам’ятайте, що 100-відсоткова яскравість екрану споживає чимало енергії, ще й додатково навантажуючи очі. Налаштуйте яскравість свого монітора за допомогою повзунка (найчастіше є на панелі завдань). 50-60% яскравості буде цілком досить.

Ні геолокації

Якщо вам непотрібні щохвилини GPS-дані та інформація щодо свого точного розташування на карті, то сміливо вимикайте цю функцію. Геолокація є однією із найбільш енергоємних функцій, тож серйозно садить батарею, навіть якщо телефоном не користуються.

Інші енергоємні функції

Якщо у вас постійно увімкнені Wi-Fi, Bluetooth, NFC тощо — не дивно, що батарея швидко сідає. Якщо якісь із цих функцій не потрібні постійно, візьміть за звичку їх вимикати. Принаймні, на ніч.

Вимкніть оновлювальні віджети

Погода, курс валют та багато інших встановлених на екрані віджетів, котрі постійно оновлюються, теж можуть “з’їдати” забагато заряду. Програми можна обмежувати щодо швидкості і регулярності оновлень — це допоможе кращій роботі акумулятора.

Перевірте якість зв’язку

Актуальна порада у часи регулярних блекаутів. Майте на увазі, що нестабільний зв’язок чи мобільний інтернет серйозно впливають на відсоток заряду телефона. Справа в тому, що датчик GPS-даних є чи не найбільшою “ненажерою”, тож батарея сідатиме швидше.

Не користуйтеся телефоном у мороз чи спеку

Серйозні мінусові і плюсові температури негативно впливають на роботу батареї вашого смартфону. Зазвичай температурні межі телефону прописані у параметрах гаджета. Краще їх не перетинати, аби батарея не вирішила раптово розрядитися до нуля.

Якщо телефон швидко розряджається, проведіть перевірку антивірусом

Прості програми для пошуку вірусів на телефоні можна скачати у GooglePlay чи App Store. Вони просканують ваш гаджет на предмет підозрілих вебресурсів, наявності вірусів через завантаження файлів із ненадійних джерел тощо. Цілком імовірно, що на роботу телефону негативно впливають саме зсередини.

Придбайте новий акумулятор

Якщо ваш телефон служить вам уже кілька років, цілком імовірно, що в ньому повністю сіла батарея. Дуже часто саме це стає найголовнішою причиною швидкої розрядки, в тому числі вночі.

До речі, пам’ятайте: якщо за ніч смартфон втрачає усього від 1 до 5% заряду — це нормально, і втручатися у ситуацію не обов’язково. Телефону все одно потрібно виконувати певні функції, що, відповідно, і впливає на загальну зарядженість батареї.

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