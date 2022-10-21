Чому мобільні телефони не можна заряджати вночі – які можуть бути наслідки.

У багатьох досить поширена звичка залишати телефон заряджатися на ніч. Вранці прокидаєтесь – а смартфон вже повністю заряджений і готовий до тривалої роботи. Але так робити не рекомендується.

Сучасний смартфон заряджається в середньому дві години – якщо регулярно залишати його на підзарядці на всю ніч, це прискорить деградацію акумулятора, який розрахований на 500-550 циклів заряджання та розрядки, тобто таким чином батарея телефону швидше зношується.

Про це повідомляє NNS з посиланням на “Апостроф“.

Це стосується тих телефонів, які знаходяться в експлуатації 2-3 роки. Якщо ємність батареї нового телефону становить 4 тис. мАг, через деякий час ресурс знижується до 3,4 тис. мАг, потім до 3 тис. мАч і так далі.

Так, при зарядці смартфона вночі акумулятор отримує максимальну кількість енергії, після чого перестає заряджатися. Однак через деякий час заряд знижується до 99%, і батарея знову починає працювати. Саме ці цикли сприяють зниженню експлуатації телефону. Таким чином, регулярна нічна зарядка значно скоротить термін служби акумулятора, причому розряджатися телефон буде не тільки під час активного користування, але і під час простою.

Фахівці радять заряджати телефон до 80% і розряджати до 20%. Батарея таким чином зношуватися буде повільніше, а значить, прослужить вам набагато довше.

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