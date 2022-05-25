Сіль в Україні нині в дефіциті і якщо ви не встигли закупитися нею до війни, то доведеться шукати альтернативу в інших продуктах.

NNS зібрав 5 доступних варіантів, якими можна замінити сіль в їжі.

Приправа

Шукайте приправи та спеції, які містять сіль у складі. Прянощі змітають з полиць не так швидко, як сіль, і шанс знайти їх в магазині набагато вище. Багато солоних приправ універсальні і підійдуть для будь-яких страв.

Соєвий соус

Соєвий соус дуже солоний і непогано замінює кухонну сіль, але підходить не для всіх страв. Чайну ложку соєвого соусу можна додати в гарячу кашу, овочі або яєчню. А м’ясо можна замаринувати в соусі на кілька годин – так воно буде досить солоним без додаткових спецій.

Часник – чим замінити сіль

Не у всіх магазинах є часник, але якщо вдалося його знайти, то він цілком успішно замінює сіль. Дрібно наріжте часник і злегка обсмажте на сковороді з олією. Так він отримає злегка солонуватий смак.

Сушені овочі

Сушені овочі набагато більш солоні, ніж свіжі, оскільки в них немає рідини. Висушити овочі можна в духовці: змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Добре замінює сіль сушена селера, але вона майже не продається в магазинах. Також солоний смак мають сушені помідори, перець, морква.

Маринади і консервація

У воєнний час багато українців запасаються консервацією. Маринад з м’яса, риби і овочів можна додавати в кашу, овочі і м’ясо при готуванні. Більшість маринадів містять багато солі та інших спецій. Також в кашу, овочі або макарони можна вмішати консервовану рибу або тушонку.

Порада від шефкухаря

Шефкухар Євген Клопотенко, звісно, чув про дефіцит солі в Україні. І вже дав поради українцям, чим замінити сіль у повсякденних стравах, передає ТСН.

Найкраще, що можуть зробити зараз українці, на думку шефкухаря, не бігати містом у пошуках солі, а переглянути свій раціон та відмовитись від шкідливої звички. Тобто від звички зловживати сіллю.

“Сіль – це консервант так само, як і цукор – це консервант, а також є оцет, який може консервувати. Тому якщо всі господарі та господині переживають, як тепер консервувати що-небудь, то можна це робити без солі просто з цукром або оцтом, і проблем жодних не буде. З точки зору здоров’я нам точно не потрібно шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використати у своєму раціоні. Найпростіше рішення – це привчити свій організм до того, щоб споживати солі менше”, радить Клопотенко.

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