Чи правда, що спати з увімкненим телевізором шкідливо

Деякі люди звикли спати з увімкненим телевізором або комп’ютером. Однак, мало хто знає, як це впливає на наше здоров’я.

Нове дослідження вчених показало, що спати з увімкненим телевізором може бути шкідливо для здоров’я, з посиланням на ТСН передає NNS.

Крім того, це може призвести до ранньої смерті.

Дослідники Школи медицини Північно-Західного університету Чикаго (США) вивчили вплив навколишнього світла на здоров’я та звички сну 552 людей у віці від 63 до 84 років.

З’ясувалося, що ті, хто спав навіть при найменшому освітленні, частіше страждали на діабет, ожиріння та гіпертонію.

“Люди повинні робити все можливе, щоб уникати або мінімізувати кількість світла, якому вони піддаються під час сну”, пояснила журналістам провідний дослідник Філіс Зі.

Вчені виявили, що інсулінорезистентність частіше виникала вранці після того, як люди спали в кімнаті з тьмяним освітленням, наприклад, що випромінює телевізор.

За словами американського сімейного лікаря, інсулінорезистентність, при якій клітини м’язів, жиру та печінки не реагують належним чином на інсулін, зазвичай асоціюється з діабетом другого типу, гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями.

Тобто сон зі світлом від телевізора може впливати на здатність людини регулювати рівень глюкози.

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