З початком повномасштабної війни росії проти України активізувалася й інформаційна війна проти українських активістів та волонтерів у Facebook та Twitter.

Непоодинокі випадки, коли навала скарг від російських ботів блокує акаунт волонтеру, що якраз збирає гроші на потрібні для армії або переселенців речі.

AIN.UA розповідає, як блокують українських активістів у соцмережах, і що можна робити у таких випадках, передає NNS.

За що блокують

Масово банити українські акаунти та коментарі почали після активного вторгнення окупантів, коли активізувались російські боти. Вони знаходять пости українців, та провокують їх на емоційні висловлювання або закидують соцмережі скаргами, через що активістів банять.

Видання посилається у прикладах на Дениса Довгополого, який веде активну інформаційну компанію щодо економічної блокади росії, та через загрозу бана у Facebook відкрив Telegram-канал.

А також на відому журналістку та волонтерку Яну Супоровську – вона понад 10 років проявляє активність в українському Twitter, але акцентує, що бани там почались лише через кілька тижнів після початку активної війни.

«У моєму випадку прицільні атаки почалися після великих зборів. Наприклад, коли ми збирали на дрон для Бригади швидкого реагування Нацгвардії. Там дорога річ, 800 000 грн, але збір був дуже успішним. Спершу прилетів бан за якийсь мій іронічний реплай на 12 годин. Я написала апеляцію, її відхилили. Потім стали бомбити якісь твіти старі, всі поспіль. Скаржилися навіть на твіт з фоткою, де я обіймаю сина в День матері. Врешті решт скарга прилетіла за номер картки для донатів на дрон в реплаях . Твітер це розцінює як розголошення приватної інформації. Словом, три страйки і акаунт забанили «назавжди», розповідає журналістка Яна Супоровська.

Історії Яни та Дениса -не поодинокі. І не завжди в української Twitter-спільноти виходить допомогти із розбаном. Як анонімно розповіли активісти виданню, що цим займаються, масові блокування у Facebook почалися ще з початку повномасштабної війни. В Meta тоді заявили, що не блокуватимуть за інформацію про військові злочини. Але блокування та приховування хештегів все одно відбувалися: згадаймо історію з хештегами про вбивства у Бучі.

«Зараз менше стикаємось із блокуваннями, але вони продовжуються. Наприклад, у Twitter часто банять популярні акаунти за мову ненависті або були бани розповсюдження персональної інформації (номери карток, чеки). Щодо другого: це часто волонтери які збирають кошти та звітують. Блокування у Instagram або Facebook зустрічаються зараз рідше, але вони видаляють пости та коментарі за мову ворожнечі і дають попередження акаунту», розповідають активісти.

А ціна цих банів – недоотримані дрони або бронежилети на фронті, або ліки та їжа у розтрощених росіянами українських містах.

Що з цим робити

Всі активісти зазначають, що універсального рецепта немає. Але є кілька порад, що можна зробити, щоби запобігти цьому, або щоб розблокувати акаунт чи коментар.

Що робити:

Завести резервний канал зв’язку.

Звертатись до саппорту соцмережі.

Робити пости та Twitter-шторми із тегами голови Мінцифри Михайла Федорова, співзасновника Twitter Джека Дорсі та інших, хто може вплинути на розв’язання цього питання.

Повідомляти про випадки блокування на пошту українського Міністерства цифрової трансформації pr@thedigital.gov.ua.

Як залишатися на зв’язку та бути в курсі подій коли немає інтернету та мобільної мережі