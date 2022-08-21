5 способів, які допоможуть прискорити зарядку смартфона

Експерти назвали 5 способів, за допомогою яких можна прискорити зарядку смартфона.

Ми активно використовуємо наші смартфони для роботи, навчання й розваг, але завжди нарікаємо на тривалий процес підзарядки, що допоможе його прискорити розповідає NNS.

5 способів, які прискорять зарядку смартфона

Спосіб №1

Телефон чи будь-який інший гаджет перед під’єднанням до електромережі потрібно вимкнути. У вимкненому стані смартфон зарядиться швидше.

Спосіб №2

Також експерти рекомендують вмикати “авіарежим” або ще він називається “у літаку”, завдяки якому такі функції, як Wi-Fi або Bluetooth, вимикаються і не витрачають заряд батареї.

Спосіб №3

Для швидкої підзарядки смартфона потрібно залишити його у спокої, тобто у процесі зарядки не варто сидіти в соцмережах, дивитися відео і тим паче грати в ігри.

Спосіб №4

Швидкість заряджання залежить від того, звідки батарея буде брати енергію. Краще використовувати звичайні розетки, адже порт USB в комп’ютері або автомобілі мають низьку потужність.

Спосіб №5

Експерти зауважили, що акумулятор смартфона заряджається повільніше при охолодженні або перегріві, тому бажано дотримуватися кімнатної температури під час зарядки.

Джерело: Апостроф