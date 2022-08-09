5 рослин, які відлякують тарганів – як позбутися небезпечних комах

Як позбутися тарганів у квартирі – рослини, які відлякують шкідливих комах.

Таргани в квартирі – не тільки дуже неприємне явище, але й небезпечне, оскільки ці комахи можуть бути переносниками холери. Таргани тероризують навіть тих жителів, які дотримуються ідеальної чистоти.

Боротися з цими шкідниками можна за допомогою природних засобів – рослин, запах яких відлякує тарганів. Самі по собі рослини не виведуть комах, але в поєднанні з іншими методами боротьби досить ефективні.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

Лавровий лист

Таргани не переносять запах лаврового листа. Листи приправи рекомендується розкласти в місцях, де часто бувають таргани – під умивальником, на столах, шафах, біля кухонних тумб. Щоб запах був яскравішим, подрібніть лаврові листи в ступці і розкладіть по квартирі цей порошок.

Піретрум

Піретрум – це квітка, який нагадує ромашку з довгими пелюстками. Вона може бути білого або рожевого кольору. Квітка не тільки відлякує комах, але і шкодить їх нервовій системі. Букети піретрума розставляють по квартирі.

Котяча м’ята

Запах котячої м’яти не подобається тарганам, але при цьому приємний для людей. Листя м’яти розкладіть в місцях, де часто бувають комахи. Щоб запах був сильнішим, м’яту можна подрібнити в ступці.

Пижмо

Ще одна квітка, яка є смертельним ворогом тарганів – пижмо. Це дикоросла квітка, яку легко знайти в поле. У холодну пору року можна купити квітки пижма в аптеці. Проти тарганів можна розкласти самі квітки по дому, або обробити поверхні відваром з пижма.

Бузина

Гілки і листя бузини – це отрута для тарганів. Особливо ефективна червона бузина. Частини рослини покладіть в місця, де часто з’являються шкідники.

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