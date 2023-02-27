Полуниця – це смачна і корисна ягода, яку дуже полюбляють діти, але яка навіть в сезон коштує не дешево. Якщо дозволяють умови і є бодай невеличкий шматочок землі, можна виростити її самостійно. У цій статті НСН розповість, як і чим підживити полуницю, аби отримати солодку і велику ягоду.

Досвідчені садовод-городники знають, що кущі полуниці потрібно доглядати впродовж всього сезону. Вони люблять безвітряні ділянки, багато світла та сонця, оптимальний полив, пористий і пухкий ґрунт. Крім того, полуницю обов’язково потрібно підживлювати!

Коли, як і чим підживити полуницю

Внесення добрив перед зимівлею є обов’язковою умовою для подальшого врожаю. Також важлива підготовка ґрунту перед активним зростанням.

Досвідчені садівники рекомендують підгодовувати полуницю тричі на рік:

навесні – відразу, як зійде сніг;

влітку – після того, як урожай буде зібраний;

восени – у вересні та жовтні.

На період плодоношення рекомендується уникати підживлення полуниці, тому що це може позначитися на смакових якостях ягід.

Добриво у вересні необхідно вносити тоді, коли листя ще не встигло засохнути. Для цього рекомендується використати комплексні добрива. У жовтні готують полуницю до зимівлі, удобрюючи ґрунт калієвмісними засобами. Багато садівників вважають за краще в цей період удобрювати землю органікою – перегноєм з коров’ячого гною, курячого посліду та торфокомпостом. Це добриво пролонгованої дії.

Частина садівників вважає, що удобрювати землю треба двічі, інші впевнені, що вистачить одного разу. Тут немає правильної відповіді: усе залежить від стану ґрунту, в який висаджено полуницю. Під молодими рослинами важливо удобрювати ґрунт за допомогою органічних та мінеральних засобів, які допоможуть стійко витримати зимівлю.

Внесення добрив навесні

Якщо ґрунт не був підготовлений з осені і добрива не вносилися, а терміново потрібно висаджувати розсаду, слід скористатися найпростішим способом. У кожну лунку насипати жменю попелу, залити водою та дати добриву розчинитись. Потім посадити розетку полуниці та акуратно присипати землею. Сусіди-бобові можуть наситити коріння азотом, тому посадіть кілька кущиків зеленого горошку та квасолі поруч із полуничною грядкою.

Якщо кущі були вже висаджені та вдало перезимували, варто навесні удобрювати полуницю мінеральними комплексами. Зробити це потрібно кілька разів – як тільки з’явилися паростки та перші листочки й кілька разів під час цвітіння. Ще один спосіб, який більше практикують навесні, – саморобний органічний склад із попелу, борної кислоти, йоду, марганцівки та води без хлору. Таким розчином поливають ягоду під час цвітіння. Під кожен кущ іде по одній склянці.

Чим підживити полуницю: кі мінеральні добрива використовувати

Полуниця дуже любить азот, калій та фосфор, різні амінокислоти. Калій покращує кореневу систему, провокуючи розростання розетки, а також покращує смакові якості ягід, надаючи їм солодощів. Азот використовувати потрібно лише у збалансованому вигляді. Полуниця добре вбирає його, і якщо її перегодувати, може збільшитися кількість листя, а ягоди наситяться нітратами чи взагалі зникнуть. Фосфор необхідний для молодих паростків для повноцінного розвитку, також його можна використовувати для осіннього добрива.

Гумат калію – ефективне підживлення, збільшує розмір плодів, тому в період утворення ягід є ідеальним і нешкідливим добривом. Слід бути обережнішим з аміачною селітрою, використовуючи її як альтернативу сечовині. Вона може обпалити коріння, а надлишки речовини наситять нітратами ягоди та позбавлять їх смаку. Дуже корисні для полуниці мікродобрива, які використовують навесні і ближче до літа під час цвітіння і появи ще незрілих ягідок.

Які б добрива ви не обрали, важливо вносити їх правильно і не перенасичувати ґрунт, щоб не нашкодити рослині та не обпалити коріння. Щоб цього уникнути, дотримуйтесь інструкцій, які є у кожного виду добрив і обов’язково поливайте полуницю перед внесенням будь-якого комплексу.

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