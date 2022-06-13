Як правильно обрати казино?

Основні критерії у виборі

Насамперед потрібно перевіряти, чи насправді це ー казино, а не шахраї, які збирають з карток гравців гроші.

Наведемо приклад. Візьмемо казино і подивимось неозброєним оком: повністю оригінальний дизайн ー вони не використовують безкоштовних зображень. Також там немає місця орфографічним помилкам або порушенням графічних правил дизайну, наприклад, коли зображення закривають одне інше або неправильно масштабуються і т.п. У цьому казино працюють справжні дилери та прозоро зрозуміло, как играть в казино Фаворит . Пропонувати такі послуги шахраї не можуть ー надто дороге задоволення.

На сайті казино має бути представлена ​​повною мірою юридична інформація щодо його роботи. Наприклад, дані про те, хто є засновником сайту, кому він належить, де та коли ліцензований, та зареєстрований як казино, який орган за роботою цього казино наглядає. Якщо всі ці дані під час перевірки не підтверджуються або якщо на сайті їх взагалі немає, грати в такому казино категорично не можна.

Також важливо орієнтуватись на поширені в мережі рейтинги. Як правило, найкращі казино, яким довіряє більшість гравців, розміщуються приблизно між першими призовими місцями та закінченням першої дюжини у списку казино. Найчастіше одні й ті ж казино в різних рейтингах опиняються на тих самих приблизно місцях. Саме тому казино Фаворит і варто більшою мірою довіряти, адже воно відрізняється більшою надійністю та стабільністю роботи. І, як наслідок, слідкує за тим, щоб гравці йому справді довіряли.

Ще краще, якщо казино пускає на свою територію відомі ігрові незалежні аудиторські компанії, які перевіряють роботу ігрових закладів та вивішують у публічному доступі результати подібних перевірок.

Ключові моменти:

Інформація про ліцензію та орган, що її видав. Сертифікати безпеки. Адреса веб-сайту повинна починатися з https: //, а веб-сайт повинен мати сертифікат SSL, що гарантує шифрування з’єднань. На сайті повинна міститись інформація щодо роботи казино, його історії та місцезнаходження, дані про власника казино. Високі позиції у рейтингах та гарні відгуки.

Незважаючи на те, що, на перший погляд, все здається прекрасним, не варто відкривати рахунок у казино, про яке нічого невідомо. І вдача обов’язково постукає у двері!