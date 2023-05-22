Мастер классы по суши. Чему они учат, рассказывает Arasaka sushi

Суши давно перестали уже быть для украинцев чем-то необычным и диковинным. Для многих сегодня это привычная еда, которая не только доступная, но и очень вкусная. Но что, если хочется самостоятельно попробовать приготовить суши и роллы, чтобы удивить домочадцев или друзей, а как это сделать, не очень понятно?

Для этого и существуют специальные мастер-классы, где преподавателями являются лучшие профессиональные суши-повара.

Чему учат на мастер-классах

Здесь каждый желающий сможет не только научиться правильно варить рис, нарезать лосось тонкими ломтиками, делать из имбиря красивую розу, но узнает много полезной информации.

Можно ли поправиться от суши

Это вопрос волнует многих людей, которые следят за своей фигурой. Преподаватели на мастер-классах расскажут о пользе этого блюда. Так как суши состоят из риса и рыбы/морепродуктов, они не являются калорийными.

К тому же одна сушинка – это небольшая горсточка риса с ломтиком рыбы или другим морепродуктом, предназначенная для одного укуса. Это традиция Японии – есть небольшими порциями.

Суши очень полезны, ведь в рыбных продуктах содержится большое количество важных для организма человека минералов, микроэлементов, в том числе Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, а также витаминов. К тому же суши и роллы очень питательны и позволяют избавиться от чувства голода на долгое время.

Как варить рис

Для суши берется крупа специальных сортов. Для ее приготовления не нужно покупать рисоварку, так как рис можно приготовить и в мультиварке на соответствующем режиме. Чтобы готовый рис приобрел особый вкус, при формировании суши не рассыпался, его заправляют специальной заправкой (соль, сахар, рисовый уксус).

Авокадо или огурец

Неизменным компонентом роллов, которые являются разновидностью суши, выступает авокадо. Он очень маслянистый, хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами, содержит в составе много полезных веществ. В некоторых случаях авокадо может быть заменен свежим огурцом, но это дело вкуса.

Плавленый или крем-сыр

Опять же, это личное дело каждого, но если вы хотите научиться делать настоящие роллы, не следует заменять вкусный мягкий сливочный сыр на плавленый. Самым популярным среди сливочных сыров считается «Филадельфия». Он придает вкусу роллов легкости, делает его более нежным и оригинальным.

Конечно же, можно сделать суши и роллы самостоятельно, но чтобы избавить себя от длительного и щепетильного процесса готовки, лучше заказать любимое блюдо на arasaka.com.ua.

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