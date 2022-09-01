ТОП-3 проблеми Viber: як їх можна вирішити. Розповідаємо про недоліки популярного додатку.

Viber є одним з найпопулярніших месенджерів серед українців й не тільки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Факти”.

За допомогою Вайберу люди щодня спілкуються, обмінюються новинами та фотографіями. Однак програма має свої переваги й недоліки.

Що робити, якщо не працює функція дзвінків у Viber

Месенджер дзвінків у Вайбері робиться за допомогою Інтернету. Якщо у Вас слабкий мобільний інтернет, то вам необхідно під’єднатися до WI-FI. Також цю функцію можна випадково вимкнути у “Налаштуваннях”. Щоб перевірити чи доступна вищезгадана функція, потрібно знайти меню “Налаштування в месенджері”. Потім перейти до “Дзвінки та повідомлення”. Навпроти “Виклики Viber” має стояти галочка. Після цього можна спробувати зателефонувати своїм знайомим чи близьким.

Що робити, якщо Viber не оновлюється

Viber не оновлюється – одна з найпоширеніших проблем застосунку. В такому випадку треба трохи почекати, оскільки оновлення не може одночасно приходити на смартфони мільйонів користувачів. Також оновлення може не відбуватися через малу кількість вільної пам’яті на телефоні. Для цього можна видалити непотрібні файли, щоб звільнити місце.

Що робити, якщо Viber не працює на Wi-Fi

Якщо мобільна мережа дуже слабка, то на допомогу приходить Wi-Fi – мережа. Правда у деяких випадках месенджер не оновлюється і приймає повідомлення, приховуючи їх від користувача. Дуже часто таке відбувається через налаштування Viber, яке увімкнено за замовчуванням.

Щоб її вимкнути, необхідно зайти в налаштування сервісу. Знайти “Політика сну Wi-Fi”. При натисканні на рядок, Вам треба вибрати “Завжди підключений”. Після цього Viber працюватиме з Wi-Fi.

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