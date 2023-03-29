Як убезпечити себе та дитину від правця – пояснили у НСЗУ

В НСЗУ розповіли, як убезпечити себе та дитину від правця. Для цього треба дотримуватися календарz щеплень, передає НСН.

Правець – це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

«Вакцинуватися від правця можна безоплатно. Адже щеплення від правця передбачено Національним календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна в комунальних закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, а також у приватних медичних закладах та у лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ», йдеться у повідомленні відомства

Як убезпечити себе та дитину від правця

Вакцинацію проти правця починають у ранньому дитячому віці. Перше щеплення робиться дитині у 2 місяці, друга – у 4 місяці, третя – у 6 місяців, четверта – у 18 місяців. Наступне щеплення робиться у 6 років, а далі – кожні 10 років. Якщо дитина пропустила щеплення, варто звернутися до педіатра чи сімейного лікаря.

Він складе графік введення доз, яких не вистачає. Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у 26 років. Наступна планова ревакцинація відбувається кожні 10 років. Якщо дорослі не були щеплені або не мають інформації з цього питання, зверніться до свого терапевта.

Кому протипоказана вакцинація від правця

У разі травм із порушенням цілісності шкірних покривів та слизових;

Відморожень та опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;

Проникні ушкодження шлунково-кишкового тракту;

Гангрени чи некрозі тканин будь-якого етапу, абсцесах;

У випадку укусів тварин;

У випадку пологів поза медичними установами.

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